В Калининграде спасли воспитательницу детсада, которая четыре дня провела без еды и воды

Фото: iStock/sreeyashlohiya
Сотрудница полиции вместе с волонтёрами спасла воспитательницу детского дома, которая из-за вывиха бедра провела четыре дня в своей квартире без еды и воды. Об этом в своём Telegram-канале сообщило УМВД по Калининградской области.
Обнаружить одиноко проживающую женщину помогла её коллега. Она обратилась в полицию после того, как воспитательница перестала выходить на связь.
К дому женщины направилась оперуполномоченный уголовного розыска вместе с волонтёрами-добровольцами поисково-спасательного отряда «Запад». Они обнаружили, что в квартире горит свет, дверь заперта изнутри, однако никто не отзывается.
С помощью приставной лестницы сотрудница полиции добралась до балкона женщины на втором этаже и увидела её лежащей неподвижно на полу. Полицейский и волонтёры передали женщину врачам, в настоящее время она проходит лечение.
Читайте также:
В Кстове при странных обстоятельствах погибла семейная пара
Полиция оштрафовала воронежцев за катание в ванне, привязанной к машине
В Новосибирске спасатели и врачи вытащили вилы из головы мужчины
К дому женщины направилась оперуполномоченный уголовного розыска вместе с волонтёрами-добровольцами поисково-спасательного отряда «Запад». Они обнаружили, что в квартире горит свет, дверь заперта изнутри, однако никто не отзывается.
Читайте также:
В Кстове при странных обстоятельствах погибла семейная пара
Полиция оштрафовала воронежцев за катание в ванне, привязанной к машине
В Новосибирске спасатели и врачи вытащили вилы из головы мужчины
Анастасия Чинкова