В Калининграде загорелось здание бывшего завода

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Пожар на территории в 1,3 тысячи квадратов бывшего завода начался в Калининграде
В Калининграде загорелось офисное здание бывшего завода «Кварц», пламя охватило территорию в 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом в телеграм-канале сообщает МЧС.
По данным на 21:49, пожар был локализован экстренными службами.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в пожаре погибли два человека. Возгорание началось в частном доме в деревне Васюково. К моменту прибытия спасателей площадь возгорания составляла 100 квадратных метров.
Кроме того, известно, что в подмосковном Орехово-Зуеве страшный пожар унёс жизни четырех человек, среди них два ребенка шести лет. Огонь распространился на площади 35 квадратных метров.
«В тушении принимают участие 47 человек, задействовано 11 единиц техники. Проводится наращивание сил и средств», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в пожаре погибли два человека. Возгорание началось в частном доме в деревне Васюково. К моменту прибытия спасателей площадь возгорания составляла 100 квадратных метров.
Кроме того, известно, что в подмосковном Орехово-Зуеве страшный пожар унёс жизни четырех человек, среди них два ребенка шести лет. Огонь распространился на площади 35 квадратных метров.
Андрей Гаврилов