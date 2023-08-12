В Калининградской области потерпел крушение самолёт Су-30, экипаж погиб

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В Калининградской области во время проведения учебно-тренировочного полёта потерпел крушение самолёт Су-30. Об этом журналистам сообщили в Западном военном округе (ЗВО).
Самолёт рухнул в безлюдной местности, все члены экипажа погибли.
По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.
Уточняется, что самолёт не был снаряжён боекомплектом.
Ранее сообщалось, что на Алтае потерпел крушение вертолёт Ми-8. Число погибших достигло шести человек. Причиной крушения стали электропровода, за которые вертолёт зацепился хвостом во время разворота.
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По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.
Ранее сообщалось, что на Алтае потерпел крушение вертолёт Ми-8. Число погибших достигло шести человек. Причиной крушения стали электропровода, за которые вертолёт зацепился хвостом во время разворота.
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Анастасия Чинкова