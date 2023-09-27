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В Калининградской области пьяный инспектор ГИБДД сбил своего коллегу

27 сентября 2023, 10:44
Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Гвардейском районе Калининградской сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным инспектором ГИБДД, сообщает Telegram-канал SHOT.
Как стало известно СМИ, 42-летний полицейский, находясь в нетрезвом состоянии, нёсся на собственной Audi A8 мимо посёлка Сокольники, и сразу остановился по требованию коллег ДПСников. Пьяный водитель не знал, в этот момент проводят рейд по полицейским-нарушителям ПДД.

В определенный момент гонщик почувствовал неладное. Он прыгнул назад в свою машину и дал по газам, зацепив на капот своего коллегу. Сотрудник ДПС проехал так какое-то расстояние, а затем свалился на дорогу, не получил серьезных травм.


ДПСники гнали своего коллегу-нарушителя, пока у них не пробило колесо. Пьяный водитель удирал со скоростью в 210 километров в час.

Инспектору ГИБДД удалось скрыться, сейчас его разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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#уголовное дело
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В Новосибирске мужчина надел на шею беременной сожительнице ошейник и избил
27 сентября 2023, 11:19

Фото: ГУ МВД РФ по МО

В Новосибирске мужчина издевался над беременной сожительницей в гараже.
Управление СК по региону сообщает, что ночью 20 сентября мужчина под действием алкоголя и наркотиков избивал беременную сожительницу. Женщина получала удары лопатой, топором, тапком и зонтом. Кроме этого сожитель надевал на её шею ошейник.
 
Пострадавшая попросила помощи у прохожего. Он вызвал полицию. Неадекватный мужчина угрожал топором и прибывшим на место полицейским.
 
В данный момент мужчину заключили под стражу.

Ранее жительница Башкирии обратилась в полицию и обвинила своего мужа-полицейского в избиении её до потери сознания из-за того, что она собиралась пойти в гости к подруге.

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#полиция
#чп
#насилие
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Журналисту МИА «Россия сегодня» Сергейцеву подкинули свиную голову
27 сентября 2023, 11:03

Фото: iStock/Chalabala

Неизвестные звонили и писали Тимофей Сергейцеву с угрозами, а сейчас перешли к действиям.
Baza пишет, что 59-летний Сергейцев обнаружил голову вечером 26 сентября. Она лежала рядом с его дверью в чёрном пакете. Журналист не удивился и вызвал полицейских. По словам Сергейцева, последнее время неизвестные угрожают его жизни и здоровью, рассылают угрозы по почте и звонят.

Сергейцев не знает, кто это может быть. Голову забрали полицейские.
 
Тимофей Сергейцев родился в Челябинске. Является автором книг, а также статьи «Что Россия должна сделать с Украиной?». С 3 июня 2022 года он числится в санкционных списках Евросоюза.

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#санкции
#журналист
#полиция
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Тела водителя и пассажирки обнаружены в такси на востоке Москвы
27 сентября 2023, 10:22

Фото: iStock/Soumen Hazra

Тела мужчины и женщины обнаружены в припаркованном такси на востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Сообщается, что на телах нет внешних признаков насильственной смерти. 

«Тела через стекло автомобиля увидел брат водителя, который и сообщил в правоохранительные органы», — цитирует сообщение пресс-службы столичной прокуратуры Агентство городских новостей «Москва».

Точная причина смерти людей будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. 

Ранее сообщалось о том, что россиянка погибла в Турции от ножевых ранений, которые возможно нанёс её молодой человек из Сирии.  Это произошло из-за вспыхнувшей между ними ссоры.

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#москва
#женщина
#тела
#смерть
#погибшие
#такси
#прокуратура
#проверка
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В Подмосковье ограбили квартиру худрука «Русского балета» Вячеслава Гордеева
27 сентября 2023, 10:17

Фото: iStock/vmargineanu

В Подмосковье форточник проник в квартиру худрука «Русского балета» Вячеслава Гордеева и вынес оттуда около пяти миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, фор проник в квартиру 75-летнего Гордеева в Королёве днем 26 сентября, отжав пластиковое окно. В комнате он нашел один миллион рублей и 40 тысяч долларов. Уточняется, что дом балетмейстера находится под видеонаблюдением, однако в тот день камеры по каким-то причинам не работали.

Полиция устанавливает личность преступника и ведет его поиски.

Напомним, Вячеслав Гордеев больше 40 лет является худруком театра «Русский балет». В начале сентября его наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Ранее стало известно, что актриса, народная артистка России Юлия Рутберг была ограблена в Москве. В момент ограбления её не было дома — она уехала на гастроли. Возможно, грабители могли знать об этом.


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#полиция
#воры
#окно
#грабители
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Число жертв и пострадавших при пожаре на свадьбе в Ираке достигло 450
27 сентября 2023, 09:32

Фото: iStock/Distortion Media

Число погибших и пострадавших при пожаре на свадьбе в Ираке увеличилось до 450 человек. Об этом сообщили в местной организации Красного полумесяца.
«Число погибших и пострадавших в результате пожара в зале свадебных торжеств в округе Хамдания восточнее Мосула превысило 450 человек», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, пострадали ли сами молодожены.
 
Пожар разгорелся в свадебном зале на севере Ирака, во время него погибли 100 человек, а более 150 пострадали. В управлении гражданской обороны Ирака, в свою очередь, отметили, что к пожару могло привести использование фейерверков. Также отмечается, что в зале, где проводилось торжественное мероприятие, не соблюдались требования противопожарной безопасности.

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#пожар
#квартира
#взрыв
#человек
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В Подмосковье зубр одним взглядом чуть не убил сотрудника сафари-парка
27 сентября 2023, 09:06

Фото: istockphoto/Boguslaw Chyla

Мужчина проткнул себе живот пнём.
SHOT пишет, что инцидент произошёл в парке «Изумрудный лес» в посёлке Нарынка. 50-летний мужчина около 10 утра отправился кормить самца зубра. Зашёл в вольер к дикому быку. В этот момент зубр резко повернул голову и посмотрел на гостя.
 
Мужчина испугался, отшатнулся назад, не смог удержаться на ногах и упал прямо на пень с острыми краями. Сотрудник получил проникающее ранение брюшной полости.
 
В больнице мужчину прооперировали. Местный отдел СК начал проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что пёс Байдена покусал уже 11 агентов Секретной службы США. 

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#подмосковье
#зоопарк
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В Башкирии муж избил жену из-за её желания пойти в гости к подруге
В Башкирии женщина обвинила мужа в избиении из-за желания пойти в гости
27 сентября 2023, 08:56

Фото: iStock/Paul Gorvett

Жительница Башкирии обратилась в полицию и обвинила своего мужа-полицейского в избиении её до потери сознания из-за того, что она собиралась пойти в гости к подруге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в деревне Маломусино. Супруги вернулись домой из гостей, однако женщина хотела продолжить вечер в гостях у подруги. При этом муж был против. Между ними завязалась ссора, в ходе которой, по словам женщины, он ударил ее кулаком в челюсть, после чего она потеряла сознание.

Очнувшись, она вызвала полицию и все им подробно рассказала, однако заявление писать не стала. На следующий день пострадавшая явилась в полицию и попросила прекратить все разбирательства по данному инциденту. Она объяснила полицейским, что все напутала, а полицию вызвала только для того, чтобы уйти в гости к подруге.

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#женщина
#супруги
#инцидент
#заявление
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В Москве из-за телефона, стоявшего на зарядке, сгорела квартира, и погибла кошка
27 сентября 2023, 08:40

Фото: istockphoto/Rawpixel

ЧП случилось в Выхино-Жулебино.
SHOT пишет, что жители квартиры на 7 этаже дома на Ферганской улице оставили телефон заряжаться и ушли на работу. Аккумулятор сильно перегрелся и взорвался. В комнате вспыхнул пожар. Соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных. 

Возгорание тушили четыре пожарных расчёта. Оно было ликвидировано на 25 квадратах метров. Полностью выгорела комната, огонь повредил прихожую. В огне погибла кошка. Жертв среди людей удалось избежать.

Ранее в Екатеринбурге автомобиль марки Subaru без водителя протаранил припаркованную Lada Granta, которая в свою очередь врезалась в близстоящую машину.

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#москва
#пожар
#телефон
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В Новосибирске женщина попыталась продать ребенка на «Юле»
27 сентября 2023, 07:29

Фото: iStock/vmargineanu

В Новосибирске женщина разместила объявление о продаже собственного ребенка на «Юле», однако покупателя найти не смогла. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, объявление о продаже ребенка появилось на «Юле» 2 сентября. Женщина попыталась продать своего сына Макара и даже прикрепила фотографию. Однако покупатель не нашелся, а вот внимание полицейских объявление привлекло. Объявление было удалено.

Сейчас полиция занимается поиском матери, выясняется ее личность. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее также сообщалось, что дети из Тосно Ленинградской области нашли на берегу реки человеческие останки и принесли некоторые из них домой. На реке Тосно под мостом дети обнаружили челюсть и кость человека, а недалеко от них– кусок ремня и фото ребёнка. Челюсть дети принесли домой.


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#полиция
#дело
#уголовное дело
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