В Калининградской области пьяный инспектор ГИБДД сбил своего коллегу

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В Гвардейском районе Калининградской сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным инспектором ГИБДД, сообщает Telegram-канал SHOT.
Как стало известно СМИ, 42-летний полицейский, находясь в нетрезвом состоянии, нёсся на собственной Audi A8 мимо посёлка Сокольники, и сразу остановился по требованию коллег ДПСников. Пьяный водитель не знал, в этот момент проводят рейд по полицейским-нарушителям ПДД.
В определенный момент гонщик почувствовал неладное. Он прыгнул назад в свою машину и дал по газам, зацепив на капот своего коллегу. Сотрудник ДПС проехал так какое-то расстояние, а затем свалился на дорогу, не получил серьезных травм.
ДПСники гнали своего коллегу-нарушителя, пока у них не пробило колесо. Пьяный водитель удирал со скоростью в 210 километров в час.
Инспектору ГИБДД удалось скрыться, сейчас его разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
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В определенный момент гонщик почувствовал неладное. Он прыгнул назад в свою машину и дал по газам, зацепив на капот своего коллегу. Сотрудник ДПС проехал так какое-то расстояние, а затем свалился на дорогу, не получил серьезных травм.
Инспектору ГИБДД удалось скрыться, сейчас его разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
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Евгения Парфентьева