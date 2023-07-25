В Калининградской области водитель сбил двух детей и скрылся с места

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В городе Гусев Калининградской области 25 июля водитель автомобиля сбил двух девочке и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает управление МВД РФ по региону.
«Двадцать пятого июля около 18.00 в городе Гусеве Калининградской области водитель неустановленного автомобиля сбил двоих девочек в возрасте 10 и 11 лет», - говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что дети были экстренно доставлены в больницу. Пока об их состоянии информации нет. Сразу после аварии водитель скрылся с места ДТП, сейчас его разыскивает полиция. Также идет поиск возможных свидетелей, которые могли видеть момент происшествия.
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