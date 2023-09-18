В Калмыкии ищут девочку, пропавшую 30 лет назад

Фото: Фотобанк Московской области
В Калмыкии СК РФ возобновил поиски девочки, пропавшей 30 лет назад. Об этом пишет РИА Новости.
Зульпият Магомедова исчезла в 1993 году в возрасте 13 лет, когда в селе Вознесеновка были обнаружены тела мужчины с огнестрельными ранениями и женщины с признаками насильственной смерти. Пара воспитывала дочь и двух сыновей.
Мальчиков вскоре удалось найти, но девочку не нашли даже после нескольких дней поисков.
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Мальчиков вскоре удалось найти, но девочку не нашли даже после нескольких дней поисков.
«Мы надеемся, что Магомедова увидит себя в ориентировке и откликнется либо это сделают её знакомые», — цитирует агентство слова собеседника в правоохранительных органах.
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Диана Аванесян