В Калуге арестовали женщину, кинувшую коктейль Молотова в военкомат

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Жительница Калуги кинула коктейль Молотова в военкомат и угрожала полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что в Казани задержали пенсионерку, которая пыталась поджечь здание военкомата. На неё заведено уголовное дело. Она отпущена под подпиской о невыезде.
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Анастасия Чинкова