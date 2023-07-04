В Калуге разыскивают троих детей, которые сбежали из детского сада

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Три ребенка сбежали из детского сада в Калуге, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.
По информации ведомства, из детсада «Радуга» детям удалось сбежать через дыру в заборе. Последний раз их видели сегодня около 11:30 часов.
Младшему из беглецов 4 года, старшему – 6 лет.
Отмечается, что на место происшествия выехал главный прокурор Калуги Алексей Василенко.
Правоохранительные органы проводят патрулирование района и разыскивают детей.
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Евгения Парфентьева