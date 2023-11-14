В Калуге учительница побила пеналом и тетрадями школьника

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Учительница из калужской школы №51 избила пеналом и тетрадями школьника, который сидел с телефоном на уроке.
Действия педагога попали на видео, которое опубликовал «Подъём» в Telegram-канале. Учитель перемещалась по классу и кричала на школьников. Затем она швырнула пенал и другие школьные принадлежности в подростка, который сидел возле окна. Он во время занятия смотрел что-то в телефоне.
В администрации школы «Подъему» рассказали, что жалоб от учеников после инцидента не поступало. В школе подчеркнули, что использование телефонов на уроке запрещено.
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В администрации школы «Подъему» рассказали, что жалоб от учеников после инцидента не поступало. В школе подчеркнули, что использование телефонов на уроке запрещено.
«У нас даже есть приказ министерства об этом. А дети, во-первых, они снимали, во-вторых, они пользуются на уроках телефоном и списывают. Сейчас мы как раз разбираемся, вызываем родителей», —сообщило руководство школы №51.Читайте также:
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Мария Фирсова