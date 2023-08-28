В Калужской области будут судить мужчину, который убил жену из арбалета

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В Калужской области будут судить жителя Москвы, который убил жену из арбалета, сообщает Следственный комитет по региону.
По информации ведомства, 13 июня 35-летний житель Москвы направился в Брянскую область на автомобиле вместе со своей супругой. Посреди трассы он остановил машину, выстрелил жене в шею из арбалета, который заблаговременно приобрел именно для этой цели, а затем закопал ее в лесу. Два дня спустя он явился в полицию и рассказал о пропаже жены, однако, обмануть следователей ему не удалось.
Позже он признался,что они с женой находились в состоянии развода, между ними давно был семейный конфликт.
Подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Позже он признался,что они с женой находились в состоянии развода, между ними давно был семейный конфликт.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Евгения Парфентьева