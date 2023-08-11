В Калужской области из-за удара молнии загорелась электроподстанция

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В Калужской области в селе Росва загорелась электроподстанция, предварительно, из-за попадания в неё молнии. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
«Сегодня утром в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва. Пожарные расчеты и аварийные службы работают на месте. Населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества», - написал Шапша в своем Telegram-канале.
В настоящее время огонь потушен. При пожаре никто не пострадал, однако два трансформатора повреждены. По предварительным данным, возгорание произошло из-за удара молнии. Сейчас специалисты переподключают сети, чтобы вернуть электричество в дома местных жителей.
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