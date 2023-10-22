В Калужской области мальчик чуть не погиб, упав с эскалатора в ТЦ

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6-летний мальчик упал с 3 этажа в торговом центре в Калужской области.
В городе Обнинск Калужской области 6-летний мальчик чуть не погиб, упав с эскалатора на 3 этаже в ТЦ «Атлас». Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Мальчик получил множественные телесные повреждения. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи устанавливают причины и условия, приведшие к ЧП.
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«Мальчик схватился за поручень эскалатора, который протащил его в проем между заграждением и подъемным средством. Ребенок не удержался и упал с высоты на пол», – сказано в сообщении.
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Мария Фирсова