В Калужской области останавливали поезд Москва – Анапа из-за поджога релейного шкафа

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev
Диверсию совершил накануне примерно в 2 часа ночи неизвестный в Ферзиковском районе.
Shot пишет, что релейный шкаф облили горючим, дверцу отогнули и внутрь закинули бумагу. Обгоревшие клочки были обнаружены после поджога.
Последствия диверсии быстро устранили. Поезд Москва – Анапа отправился с задержкой меньше 10 минут.
Диверсант тщательно скрыл следы на месте преступления. Его поиски продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность путей сообщения».
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Мария Фирсова