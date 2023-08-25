В Калужской области звучат взрывы

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В Калужской области слышны взрывы. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
По словам очевидцев, прозвучали четыре громких разряда. По предварительным данным, сработали системы ПВО по беспилотникам ВС Украины. Звуки взрывов в том числе были слышны в Обнинске.
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Диана Аванесян