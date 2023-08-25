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В Калужской области звучат взрывы

Mash: В Калужской области звучат взрывы
25 августа 2023, 00:49

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

В Калужской области слышны взрывы. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
По словам очевидцев, прозвучали четыре громких разряда. По предварительным данным, сработали системы ПВО по беспилотникам ВС Украины. Звуки взрывов в том числе были слышны в Обнинске.

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Последнее сообщение с борта упавшего самолета Пригожина расшифровали
МК: Последнее сообщение с борта упавшего самолета Пригожина расшифровали
25 августа 2023, 00:29

Фото: iStock/Biletskiy_Evgeniy

Последнее сообщение, поступившее с борта упавшего самолета Embraer бизнесмена Евгения Пригожина, расшифровали. Его отправила бортпроводница Кристина Распопова в 17:40, пишет «МК».
Стюардесса передала одно слово: «Руление». После этого другие члены экипажа больше не выходили на связь.

Крушение бизнес-джета Embraer Legacy Евгения Пригожина произошло 23 августа. Среди пассажиров числились сам Евгений Пригожин и ключевой командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

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#самолет
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В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв, сообщают местные СМИ
25 августа 2023, 00:17

Фото: iStock/Leonid Ikan

На юге Украины в Одессе прогремел взрыв.
Об этом пишет украинское издание «Думская». Другая информация о произошедшем в настоящее время не приводится.

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#взрыв
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В Запорожье звучат взрывы
В Запорожье звучат взрывы, сообщает «Страна.ua»
25 августа 2023, 00:02

Фото: iStock/RamonCast

В городе Запорожье, подконтрольном Киеву, на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом пишет «Страна.ua».
«Сообщают о взрыве в Запорожье», — говорится в Телеграм-канале украинского издания.

Информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время отсутствует.

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#запорожье
#взрывы
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СК: Виновник ДТП в Калуге дал признательные показания
24 августа 2023, 23:45

Фото: iStock/blinow61

Виновник ДТП в Калуге, в котором пострадало 11 человек, дал признательные показания, но отрицает прием наркотиков. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Калужской области.
«Состоялся допрос подозреваемого с участием защитника, в ходе которого водитель дал признательные показания, однако факт употребления наркотических средств, установленный медицинским освидетельствованием, отрицал», — сообщили в ведомстве.

Следователи также уточнили, что виновником ДТП является 49-летний индивидуальный предприниматель из Калуги. А в УМВД по региону, в свою очередь, сообщили, что водитель был лишен водительских прав в апреле 2023 года как раз за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Об инциденте сообщалось накануне. В Калуге, водитель влетел на полном ходу автомобиля в толпу людей. В результате пострадало 11 человек, среди которых были дети. Как выяснилось позже, мужчина, управляющий авто, находился в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили в Минздраве, двоих детей с тяжелыми травмами после стабилизации их состояния госпитализируют в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ). Также стало известно, что четыре человека, пострадавших в результате ДТП, находятся в тяжелом состоянии.

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#дтп
#ск рф
#водители
#следственный комитет
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WSJ: Разведка США назвала возможные причины крушения самолета Пригожина
24 августа 2023, 23:37

Фото: iStock/Smederevac

Представители американской разведки назвали возможные причины крушения самолета в Тверской области, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Собеседники издания заявили, что по предварительным оценкам правительства США причиной кручение стала взорвавшаяся бомба или «какая-то другая форма саботажа».

При этом в Соединенных Штатах исключили версию о том, что самолет сбили ракетой класса «земля-воздух», но уверены, что Пригожин, вероятнее всего, погиб.

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#самолет
#сша
#бомба
#расследование
#вагнер
#пригожин
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Работники Мособлпожспаса вынули из вентиляции любопытного щенка
24 августа 2023, 22:22

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса освободили застрявшего в вентиляционной системе щенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл в частном жилом доме в Павлово-Посадском городском округе. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила местная жительница. Её питомец из любопытства засунул в вентиляционное отверстие голову и застрял.
«Хозяйка попыталась сама вызволить животное, но не смогла и вызвала спасателей. Те с помощью специального инструмента освободили голову пёсику. В результате спасательной операции щенок не пострадал, ветеринарная помощь ему не потребовалась. Спасатели передали любознайку обрадованной женщине», – рассказал старший смены Михаил Почитаев
Он добавил, что она поблагодарила специалистов за оказанную помощь. 

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#безопасность
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#московская область
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Осколки снаряда ВСУ попали в палату с двумя младенцами в роддоме
В ДНР осколки снаряда ВСУ попали в палату с двумя младенцами в роддоме
24 августа 2023, 21:31

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Осколки снаряда ВСУ прилетели в палату с новорожденными в ДНР. Об этом пишет издание РИА Новости.
Охранник роддома находился на своем рабочем месте, когда ВСУ выпустили боеприпасы по ДНР. Он рассказал, что снаряды упали в трех метрах от окна, влетев в здание. В палате находились новорожденные младенцы. 

Отмечается, что снаряды были западного производства. В результате происшествия, пострадавших нет. 

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Минюст США подал судебный иск в отношении компании SpaceX
24 августа 2023, 21:13

Фото: iStock/Jon Rehg

Минюст США подал в суд на компанию Илона Маска SpaceX за дискриминацию беженцев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно судебному иску, с сентября 2018 по май 2022 года компания SpaceX отговаривала беженцев от подачи заявлений на трудоустройство и не принимало их на работу только из-за иммиграционного статуса. Такие действия противоречат Закону об иммиграции и гражданстве.

Компания в своё оправдание заявила, что существующие экспортные ограничения производимой продукции не дали возможности трудоустроить мигрантов. При этом, в минюсте заявили, что беженцы обладают теми же правами, что и граждане США, соответственно, если вторых принанимают на работу, не беря в расчёт ограничения, то и с приезжими гражданами стоит поступать также.

Теперь Минюст требует возмещения компенсации всем пострадавшим от дискриминационных действий компании SpaceX. Сумму выплат озвучит суд.

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#минюст
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Волгоградские сотрудники ГИБДД нашли наркотики в фальшивом пальце пассажира машины
24 августа 2023, 21:09

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Инспекторы отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Кировского района Волгограда остановили для обычного досмотра автомобиль «фольксваген». В накладном резиновом пальце пассажира машины бдительные полицейские обнаружили наркотическое вещество.
Как только сотрудники ДПС начали осмотр машины, они заметили, что сидящий на переднем сидении пассажир вдруг стал сильно нервничать. Тогда полицейские решили провести личный досмотр, в процессе  которого полости в искусственного пальца 36-летнего мужчины они обнаружили полиэтиленовый пакет с белым порошкообразным веществом, сообщает официальный телеграм-канал ГУ МВД РФ по Волгоградской области.

Неизвестное вещество было направлено на экспертизу. Исследование, проведенное специалистами регионального экспертно-криминалистического центра показало, что порошок является сильнодействующим наркотическим веществом синтетического происхождения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела.

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