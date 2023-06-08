В Калужской области детей, которые возвращались из лагеря, бросили на обочине

РИА Новости/Кирилл Шипицин
Инцидент произошёл на участке автотрассы Калуга — Тула
О ЧП сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в тг-канале.
Детей с багажом на обочине заметил патрульный экипаж Госавтоинспекции в районе населенного пункта Дугна. Выяснилось, что дети и взрослые, которые их сопровождали, остались не довольны стилем езды водителя, нанятого для перевозки в Москву. В ответ на это водитель высадил пассажиров и уехал.
Полицейские дождались вместе с детьми приезда другого автобуса. Ситуацию контролирует уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае дети погибли в пожаре в частном доме. Трое детей (младшему из них было 6 месяцев) погибли в пожаре в частном доме на улице Школьной в селе Карабула.
Детей с багажом на обочине заметил патрульный экипаж Госавтоинспекции в районе населенного пункта Дугна. Выяснилось, что дети и взрослые, которые их сопровождали, остались не довольны стилем езды водителя, нанятого для перевозки в Москву. В ответ на это водитель высадил пассажиров и уехал.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае дети погибли в пожаре в частном доме. Трое детей (младшему из них было 6 месяцев) погибли в пожаре в частном доме на улице Школьной в селе Карабула.
Мария Фирсова