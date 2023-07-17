В Калужской области хирурга будут судить из-за трагичной халатности

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В Калужской области будут судить хирурга после смерти 18-летнего жителя Обнинска, получившего травму после выполнения сальто во дворе. Об этом сообщает прокуратура региона.
Отмечается, что трагедия произошла в январе прошлого года. 18-летний житель Обнинска сделал сальто во дворе дома и ударился грудью о металлическую конструкцию. В результате осмотра в больнице врачи отправили молодого человека домой, заявив, что причин для госпитализации нет. Вскоре юноша умер от повреждения внутренних органов.
Глава Калужской области Владислав Шапша назвал случай чудовищным и принес соболезнования семье скончавшегося.
Сообщается, что 52-летнему врачу-хирургу предъявлено обвинение по части 2 статьи 124 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд. Согласно УК РФ, обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 4 лет.
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Екатерина Коршунова