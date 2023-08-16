В Каменске-Уральском мужчина удерживал в квартире девятилетнюю девочку

Фото: Фотобанк Московской области
В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина удерживал девятилетнюю девочку в квартире на улице Лермонтова. Об этом пишет сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» ВКонтакте.
«Мужчина удерживал девятилетнюю девочку в квартире. Он только освободился из мест лишения свободы, приехала полиция», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян