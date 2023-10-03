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В Каменске-Уральском поймали серийного душителя, убившего 5 женщин 20 лет назад

03 октября 2023, 19:23
Фото: iStock/YakobchukOlena

Фото: iStock/YakobchukOlena

В городе Каменск-Уральский Свердловской области внесли приговор серийному маньяку, который изнасиловал и задушил пятерых женщин в 2000 году, об этом сообщает E1.RU.
44-летний Михаил Незнамов оставался на свободе 20 лет. Тогда криминалисты не имели возможно работать с биоматериалом, сейчас же ДНК Незнамова было обнаружено на одежде одной из жертв. В начале 2023 года он был задержан.

Самой младшей жертве маньяка стала 17-летняя девушка, самой старшей - 29-летняя. Со всеми ними он расправлялся, заводя женщин в безлюдные места. Он душил их с помощью предметов одежды, а также собачьего поводка, который Незнамов носил с собой. Сперва все девушки были изнасилованы.


Незнамов признал свою вину и стал сотрудничать со следствием. Суд вынес маньяку приговор в виде наказания в 17 лет лишения свободы в колонии строго режима.

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Подмосковные спасатели не дали малышу выпасть из окна
03 октября 2023, 19:24

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса спасли четырёхлетнего ребенка, едва не выпавшего из окна многоквартирного дома в Дмитровском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили прохожие, которые увидели мальчика, стоявшего на подоконнике у открытого окна. Ребёнок громко плакал. Квартира была расположена на третьем этаже.
 
Прибыв на место вызова, спасатели поднялись к малышу по трёхколенной лестнице и спустили его на землю. Как выяснилось, в квартире малыш находился один. Ребёнка успокоили, а затем передали его сотрудникам полиции и вернувшейся домой матери.
 
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#подмосковье
#московская область
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Голого мужчину достали спасатели из дымохода в Калининградской области
03 октября 2023, 19:08

Фото: istockphoto/DmyTo

В городе Светлогорске Калининградской области спасателям МЧС пришлось оказывать помощь мужчине в достаточно необычной ситуации. Будучи абсолютно голым, он застрял в дымоходе гаража.
По сообщению пресс-службы регионального МЧС, спасателям позвонили соседи мужчины и рассказали, что он попал в затруднительную ситуацию. Сами они узнали о случившейся неприятности, когда услышали истошные крики пострадавшего: благо, акустика в дымоходе хорошая.

Подъехавшие сотрудники увидели мужчину, застрявшего в дымоходе своего гаража. К их удивлению, на нем не было никакой одежды. Чтобы извлечь незадачливого трубочиста, потребовались усилия пяти сотрудников МЧС. Также была использована одна единица техники (кран?). Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает. Зачем он полез в дымоход в обнаженном виде, не сообщается.

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#мчс
#соседи
#мужчины
#сотрудники
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В Москве обстреляли водителя Mercedes и украли у него 30 миллионов рублей
03 октября 2023, 19:04

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Неизвестные в Москве расстреляли мужчину в Mercedes и украли почти 30 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, инцидент произошел вечером 3 октября на Донецкой улице.

Водитель Mercedes стоял в пробке, когда на его машину налетели вооруженные люди, произвели несколько выстрелов и выкрали из салона авто почти 30 миллионов рублей.

В настоящий момент пострадавший находится в больнице, а напавших на него людей разыскивает полиция. 

Ранее в Подмосковье мужчина, пытаясь уйти от полицейской погони, открыл стрельбу по правоохранителям. В результате инцидента погиб сотрудник Госавтоинспекции, а нападавший был ранен и задержан.

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#москва
#стрельба
#автомобиль
#кража
#больница
#полиция
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Израненная новосибирская школьница помогла спасателям найти себя
03 октября 2023, 18:23

Фото: istockphoto/Thank you for your assistant

Школьница из Новосибирска пошла с подругой в лес за грибами, где та неожиданно напала на нее и сильно изрезала канцелярским ножом. Истекающая кровью девочка сумела набрать «112» и объяснить спасателям, как ее найти.
Один из сотрудников экстренных служб, участвовавший в поисках, выразил удивление, как получившая серьезные ранения школьница сумела позвонить спасателям и все время оставаться на связи, помогая им в поисках. Ребенок истекал кровью и счет шел буквально на минуты, передает «КП - Новосибирск». Если бы ее нашли хоть немного позже, ее бы уже не смогли спасти, считает спасатель.

Сотрудники МЧС, полицейские и волонтеры постепенно приближались к девочке, руководствуясь ее указаниями. Двигаться она не могла, но все время оставалась в сознании. Изрезанная 13-летняя школьница рассказывала, что видит вокруг, где садится солнце, откуда слышен шум машин на шоссе. Через 40 минут после поступления звонка девочку нашел участковый инспектор. Он вынес ее на руках из леса, пытался остановить кровотечение, ждал скорую помощь.

«Слава Богу, что не родители ее первыми увидели!», — сказал потрясенный полицейский. По его словам, девочка буквально плавала в луже крови. Вся одежда также пропиталась кровью. У нее были изрезаны руки, шея, голова, горло, лицо. Позже врачи делали операцию пять часов. Сейчас жизнь ребенка вне опасности.

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В Петербурге военный потерял полмиллиона рублей, пытаясь заказать проститутку
03 октября 2023, 17:15

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Санкт-Петербурге российский военнослужащий пытался заказать проститутку, но потерял больше полумиллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, 35-летний военный приехал в Питер в конце августа по заданию командования. Ему было получено искать уклонистов от службы и дезертиров. 

В один из одиноких вечеров военный решил заказать себе проститутку. В интернете он нашел номер агентства по оказанию интим-услуг и позвонил. Вежливый голос на другом конце трубки попросил военного перевести предоплату за девушку, размеров в 10 тысяч рублей. Военный согласился и даже назвал оператору код, который пришел ему по СМС. Однако, после этого с его банковской карты начали безостановочно списываться деньги. 

В момент, когда мужчине удалось заблокировать карту, с нее уже было списано 504 тысячи рублей, которые военному выплатили за службу на СВО.

В полицию обманутый обратился только спустя месяц. Беда в том, что за это время военный успел потерять телефон, с которого звонил в эскорт агентство.

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#военные
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Детский ансамбль «Калинка» подал в суд на мужа политолога Екатерины Шульман*
Детский ансамбль «Калинка» подал в суд на Михаила Шульмана из-за аренды
03 октября 2023, 16:38

Фото: iStock/Zolnierek

Детский хореографический ансамбль «Калинка» им. А.Н. Фёдорова подал в суд на мужа политолога Екатерины Шульман*. Об этом RT сообщила директор ансамбля Ирина Филиппова.
Причиной такого шага стало то, что ансамбль 24 июня текущего года заключил договор с ИП Михаила Шульмана об аренде этажа в особняке на Бауманской, 24. Была внесена сумма в 1,4 млн рублей. Однако во время проведения ремонтных работ сестра Михаила Шульмана Лариса начала обустраивать для собственных нужд чердак, проделав лестницу через арендованный ансамблем этаж, что стало преградой для проведения занятий.

Затем дошло до того, что компания Шульмана нашла нового арендатора помещения, который предложил более высокую сумму ежемесячного платежа.

После этого ансамблю «Калинка» пришлось съехать в новое здание, расположенное дальше от центра, из-за чего организация потеряла большое количество учеников, сообщает собеседница RT

Уточняется, что компания Михаила Шульмана не вернула ансамблю вложенные 1,4 млн рублей, а из-за съёма нового помещения и ремонта в нём «Калинка» потеряла в общей сложности порядка четырёх млн рублей. 

В итоге, Ирина Филиппова решила подать иск в Арбитражный суд Москвы с просьбой проверить действия Шульмана на предмет нарушения законодательства РФ. Первое заседание по этому делу пройдёт 18 октября 2023 года. 

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#аренда
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#дети
#москва
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В Москве пациентка с подозрением на перелом черепа разбила череп рентгенологу
03 октября 2023, 16:28

Фото: iStock/gorodenkoff

В Москве пациентка с подозрением на перелом черепа пришла в ярость и разбила череп рентгенологу, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, жительница столичного района Свиблово пришла в рентген-кабинет, чтобы сделать снимок головы. У нее было подозрение на перелом черепа. 

Что случилось дальше - остается неизвестным, однако, женщина, внезапно, вышла из себя и набросилась на врача с кулаками. После избиения, рентгенологу тоже потребовалось сделать снимок головы. 

К счастью, у обоих пострадавших диагностировали только ушибы мягких тканей, причем, у рентгенолога - множественные. 

Во всем произошедшем сейчас разбираются правоохранительные органы.

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#женщина
#рентген
#москва
#избиение
#врач
#травмы
#полиция
#больница
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Девять человек пострадали при распылении газового баллончика в уральской школе
03 октября 2023, 15:22

Фото: iStock/Yurchello108

В школе Верхней Салды Свердловской области при распылении газового баллончика пострадали девять человек, об этом сообщили в Минздраве региона.
«Информация по пострадавшим в результате распыления содержимого газового баллона в школе Верхней Салды на 14.30 (12.30 мск) 3 октября 2023 года. Пострадали девять человек», - прокомментировали ситуацию в ведомстве. 

Баллончик, который оказался перцовым, распылил в туалете ученик шестого класса, в результате чего пары распространились по второму и четвертому этажу через вентиляционную систему. 

Шести надышавшимся газом медики оказали помощь на месте происшествия, двоих детей госпитализировали детское соматическое отделение, еще один человек в настоящий момент находится в реанимации.

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#человек
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#происшествия
#информация
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Россиянин из ревности заживо сжег свою сожительницу и ее мать
Житель Красноярского края заживо сжег свою сожительницу и ее мать
03 октября 2023, 14:35

Фото: iStock/PamWalker68

Рецидивист из Красноярского края поджег дом матери своей возлюбленной, в котором они обе сгорели заживо, сообщает Следственный комитет по региону.
По информации следствия, 2 октября между подозреваемым и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности, в результате которого женщина осталась ночевать у своей матери. Обиженный мужчина пришел к дому матери возлюбленной, облил бензином дверь и стену, а затем поджег. В пожаре погибли обе женщины. 

Поджигателя задержали, против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом».

Отмечается, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.

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