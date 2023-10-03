В Каменске-Уральском поймали серийного душителя, убившего 5 женщин 20 лет назад

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В городе Каменск-Уральский Свердловской области внесли приговор серийному маньяку, который изнасиловал и задушил пятерых женщин в 2000 году, об этом сообщает E1.RU.
44-летний Михаил Незнамов оставался на свободе 20 лет. Тогда криминалисты не имели возможно работать с биоматериалом, сейчас же ДНК Незнамова было обнаружено на одежде одной из жертв. В начале 2023 года он был задержан.
Самой младшей жертве маньяка стала 17-летняя девушка, самой старшей - 29-летняя. Со всеми ними он расправлялся, заводя женщин в безлюдные места. Он душил их с помощью предметов одежды, а также собачьего поводка, который Незнамов носил с собой. Сперва все девушки были изнасилованы.
Незнамов признал свою вину и стал сотрудничать со следствием. Суд вынес маньяку приговор в виде наказания в 17 лет лишения свободы в колонии строго режима.
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Самой младшей жертве маньяка стала 17-летняя девушка, самой старшей - 29-летняя. Со всеми ними он расправлялся, заводя женщин в безлюдные места. Он душил их с помощью предметов одежды, а также собачьего поводка, который Незнамов носил с собой. Сперва все девушки были изнасилованы.
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Евгения Парфентьева