В Каменске-Уральском задержали подозреваемого в громком убийстве школьницы

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В Каменске-Уральском задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 16-летней девушки, сообщает Telegram-канал Baza.
9 августа шестнадцатилетнюю жительницу Каменска-Уральского в Свердловской области обнаружили мертвой в овраге. За день до этого девушка ездила в Екатеринбург и вернулась домой на последней электричке, которая привезла ее к платформе Каменска-Уральского в 23:01. Автобусы в это время уже не ходили, поэтому девушке пришлось возвращаться через лесопарк. На следующее утро тело девушки обнаружили в овраге, в 10 метрах от дороги.
При этом, на теле девушки не было обнаружено следов насильственной смерти, как позже отметил отец погибшей, следов полового насилия на ее теле также не было.
Спустя три недели в Каменске-Уральске задержали ранее судимого 34-летнего стропальщика. В настоящий момент он отрицает свою вину.
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При этом, на теле девушки не было обнаружено следов насильственной смерти, как позже отметил отец погибшей, следов полового насилия на ее теле также не было.
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Евгения Парфентьева