В Канаде две полуголые «ведьмы» нашли в лесу мертвого оленя и съели его

Фото: Фотобанк Московской области
В Канаде очевидцы засняли на видео двух полуголых женщин, поедающих оленя в лесу — Daily Mail
В канадском Пауэлл Ривер местные жители сняли на видео, как две полуголые женщины едят оленя, найденного мертвым местном в лесу. Об этом пишет Daily Mail.
По информации издания, 36-летняя Коринея Стэнхоуп обнаружила тело животного неподалеку от своего дома. Она установила рядом камеру, чтобы проследить, каких диких животных в ночное время привлекут останки оленя.
На следующий день Коринея и ее 76-летний дедушки решили просмотреть полученную запись. На кадрах они увидели, как к телу оленя подходят две голые женщины с длинными волосами. Они приседают на корточки и начинают есть мертвое животное. По мнению местных жителей, неизвестные женщины могут быть членами секты, собирающей кости животных.
В публикации говорится, что Стэнхоуп не стала обращаться в полицию, так как ничего противозаконного женщины не сделали. Однако теперь канадка беспокоится за безопасность трех своих лошадей
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Северной Осетии пожарные спасли 12 кавказских овчарок из огня. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
По информации издания, 36-летняя Коринея Стэнхоуп обнаружила тело животного неподалеку от своего дома. Она установила рядом камеру, чтобы проследить, каких диких животных в ночное время привлекут останки оленя.
В публикации говорится, что Стэнхоуп не стала обращаться в полицию, так как ничего противозаконного женщины не сделали. Однако теперь канадка беспокоится за безопасность трех своих лошадей
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Северной Осетии пожарные спасли 12 кавказских овчарок из огня. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян