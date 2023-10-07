В Канаде из-за крушения самолета погибли три человека

Три человека погибли, а еще один получил травмы в результате столкновения легковой иномарки и грузовика на трассе в Приморском крае. Инцидент произошел на 650-м километре автодороги А-370 «Уссури» между Хабаровском и Владивостоком, в Михайловском районе. Об этом сообщает Управление МВД России по Приморскому краю.