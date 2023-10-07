В Канаде из-за крушения самолета погибли три человека

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Трое людей погибли в результате катастрофы небольшого самолета в городе Чилливак в Канаде, сообщает телеканал CBC, ссылаясь на информацию полиции.
Согласно данным телеканала, инцидент произошел неподалеку от местного аэропорта и гостиницы, и все находившиеся на борту погибли. На данный момент причины крушения остаются неизвестными.
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Артем Кузьмин