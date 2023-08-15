В Канаде учительница христианской школы попала под суд за секс с подростком

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В Канаде учительница одной из христианских школ города Оттава попала под суд за секс с подростком. Об этом сообщает CTV News.
По информации телеканала, 40-летней Шеннон Мари Куинн предъявили обвинения по пяти пунктам статьи о сексуальном насилии и эксплуатации несовершеннолетнего. Отмечается, что женщина работала в школе святого Франциска Ксаверия и состояла в реестре городского Католического школьного совета.
Следствие утверждает, что Куинн совершала преступления в период с марта по май текущего года, однако известно об этом стало только в июле. В настоящее время подробности дела не раскрываются, при этом полицейские опасаются, что среди школьников могут быть и другие пострадавшие.
Сейчас учительница находится под стражей и согласна сотрудничать со следствием. Позже она предстанет перед судом и выслушает официальные обвинения.
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Следствие утверждает, что Куинн совершала преступления в период с марта по май текущего года, однако известно об этом стало только в июле. В настоящее время подробности дела не раскрываются, при этом полицейские опасаются, что среди школьников могут быть и другие пострадавшие.
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Диана Аванесян