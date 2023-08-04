В Канске от взрыва газа в жилом доме пострадали 10 квартир

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В результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме города Канск Красноярского края пострадали 10 квартир, заявил глава города Андрей Береснев в интервью «ТАСС».
«Жителей всего пострадавшего подъезда временно переселят в пункты временного размещения», - прокомментировал ситуацию Береснев.
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