В жутком ДТП в Карачаево-Черкесии погибли четыре человека

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Управление МВД по Карачаево-Черкесии сообщает о четырех погибших в результате серьезной аварии, в которую попали три легковых автомобиля. Происшествие случилось в четверг в 20:00 по московскому времени на 60-м километре федеральной трассы, соединяющей Лермонтов и Черкесск.
Следует отметить, что в Toyota Alphard никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится расследование для выяснения обстоятельств и причин данной аварии.
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