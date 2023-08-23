В Карачаево-Черкесии завхоз детского сада изнасиловал 13-летнюю девочку

В гараже и багажнике автомобиля ранее судимого жителя Королёва обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, в том числе автоматы, ружья и гранаты. Об этом рассказала начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.