В Карачаево-Черкесии завхоз детского сада изнасиловал 13-летнюю девочку

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В Карачаево-Черкесии завхоз детского сада изнасиловал 13-летнюю родственницу своих соседей.
Telegram-канал Mash Gor пишет, что в 2022 году мать и дочь из Черкесска гостили у родственников в Хабезе. Женщина уходила работать, а девочка отправлялась играть к соседу в карты. Мужчина работал завхозом в детском саду.
По словам девочки, мужчина уверял, что не причинит ей никакого вреда. В один из дней он завёл её к себе в сарай и изнасиловал.
Сообщается, что злоумышленник женат и до этого момента в поле зрения правоохранительных органов не попадал.
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По словам девочки, мужчина уверял, что не причинит ей никакого вреда. В один из дней он завёл её к себе в сарай и изнасиловал.
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Мария Фирсова