В Карелии двоих мужчин задержали по подозрению в убийстве шести человек

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Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что подозреваемые в убийстве шести человек задержаны в Карелии.
Для сокрытия следов преступления, мужчины пытались сжечь тела убитых.
По словам Волк, оба задержанных жителя Карелии были пьяны. Ночью, они совершили поджог двух деревянных домов, в которых были обнаружены тела мужчин и женщины с признаками насильственной смерти. Преступниками оказались ранее судимые местные жители.
Следователи ходатайствовали перед судом об избрании задержанным меры пресечения. Продолжается выяснение обстоятельств произошедшего.
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По словам Волк, оба задержанных жителя Карелии были пьяны. Ночью, они совершили поджог двух деревянных домов, в которых были обнаружены тела мужчин и женщины с признаками насильственной смерти. Преступниками оказались ранее судимые местные жители.
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Анастасия Крестьянова