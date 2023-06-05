В Карелии лжедиверсант заминировал кинотеатр куриными крыльями и туалетной бумагой

Фото: Фотобанк Московской области
Кинотеатр в Карелии заминировали с помощью курицы и туалетной бумаги
Житель города Сегежа зашел в местный кинотеатр, оставил там пакет и заявил, что совсем скоро все здание взлетит на воздух, сообщает Telegram канал SHOT.
После своей угрозы мужчина быстро скрылся с места преступления. Всех посетителей экстренно эвакуировали.
К кинотеатру вызвали саперов с собаками, однако, вместо взрывного устройства, в пакете обнаружили куриные крылья, туалетную бумагу и сторублевую купюру.
Шутником оказался 47-летний местный житель. Теперь ему грозит до пяти лет колонии по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Ранее «Радио 1» сообщало, что ФСБ РФ по Нижегородской области рассказала о задержании местного жителя за помощь специальным службам Украины.
После своей угрозы мужчина быстро скрылся с места преступления. Всех посетителей экстренно эвакуировали.
Шутником оказался 47-летний местный житель. Теперь ему грозит до пяти лет колонии по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Ранее «Радио 1» сообщало, что ФСБ РФ по Нижегородской области рассказала о задержании местного жителя за помощь специальным службам Украины.
Евгения Парфентьева