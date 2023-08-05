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В Карелии перевернулось маломерное судно, есть пострадавшие

05 августа 2023, 17:41

Фото: iStock/TerryKelly

В Лахденпохском районе Карелии перевернулось небольшое судно, в результате чего, по предварительным данным, пострадало десять человек. Об этом в своём Telegram-канале сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Он написал, что происшествие произошло в районе посёлка Тиурула. На борту находилось десять человек. Информация о количестве пострадавших уточняется.

В настоящее время на место выехали сотрудники карельского центра медицины катастроф и специалисты бригады скорой помощи.

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#скорая помощь
#расследование
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Пассажиры перевернувшегося в Карелии судна отказались от медицинской помощи
05 августа 2023, 18:04

Фото: iStock/Yury Karamanenko

На борту перевернувшегося в Карелии маломерного судна находилось девять человек, которые отказались от медицинской помощи. Об этом РИА Новости сообщили в ЕДДС Лахденпохского района.
По предварительной версии, судно перевернулось из-за перегруза. Местный житель оперативно пришёл на помощь и помог пассажирам выбраться на берег. Все девять человек, находящиеся на борту, отказались от медицинской помощи.

Ранее министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков сообщил, что в Карелии, в районе посёлка Тиурула, перевернулось небольшое судно. Предполагалось, что в результате происшествия пострадали десять человек.

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#судно
#происшествие
#скорая помощь
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На Кубани нетрезвый мужчина утонул сразу после сделанного предложения руки и сердца
05 августа 2023, 17:39

Фото: istockphoto/Nastco

В городе Тимашевск Краснодарского края утонул в реке, ныряя в нетрезвом состоянии. Трагедия случилась сразу после того, как он сделал предложение своей девушке.
Пара влюбленных пошла отдохнуть на берег реки. Молодые люди решили сначала немного выпить на берегу, передает сетевое издание «КП - Краснодар». Затем 34-летний мужчина сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, которое она с радостью приняла. После этого они пошли нырять в реку с пирса.

В какой-то момент мужчина вдруг начал захлебываться и тонуть. Девушка стала звать на помощь. На крики прибежали другие отдыхающие и вытащили мужчину из воды. Он был без сознания. Также подоспели местные спасатели, которые пытались проводить реанимационные мероприятия. Однако подъехавшие врачи скорой помощи зафиксировали смерть мужчины.

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Сторонники ПЦУ пытались захватить храм в Ирклиеве
05 августа 2023, 15:43

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) при помощи рейдеров пытались захватить Свято-Троицкий храм, принадлежащий Украинской православной церкви (УПЦ), в городе Ирклиев. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
В организации заявили, что негативно настроенные люди устроили конфликт со священниками и прихожанами храма. Они использовали нецензурную лексику и применяли физическую силу. Священник ПЦУ Анатолий Лысенко, который был настоятелем ранее захваченного Спасо-Преображенского храма, пытался болгаркой срезать замки на церкви.

В итоге, захват был остановлен, заявили в Черкасской епархии.

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#украина
#храм
#конфликт
#упц
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В деле о покушении на Симоньян и Собчак появился новый подозреваемый
05 августа 2023, 14:53

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак принимала участие 16-летняя школьница. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Представители экстремистской группировки «Параграф-88» использовали подростка для заманивания иммигрантов из Средней Азии, которых потом избивали неонацисты. Видео нападений публиковались в Telegram-канале группировки.

В отношении школьницы ещё не вынесена мера пресечения. Скорее всего, на неё откроют уголовное дело как на свидетеля событий.

Удалось выяснить, что лидером экстремистской организации «Параграф-88» является подросток, ученик десятого класса. Его арестовали в июле после нападения на мигрантов. Впоследствии ему могут вынести обвинения в подготовки террористического акта в отношении Симоньян и Собчак, к которому его склоняли агенты украинских спецслужб. 

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#подростки
#теракт
#уголовное дело
#ксения собчак
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Bild: В квартиру фронтмена Rammstein Линдеманна проникли неизвестные
05 августа 2023, 14:03

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Прошедшей ночью неизвестные пробрались в квартиру фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна в Берлине. Об этом сообщает газета Bild.
Уточняется, что они проникли через крышу в мансардную квартиру музыканта. Сам Линдеманн вместе со своей группой сейчас находится в Брюсселе. Его проинформировали о случившемся.

В настоящее время полиция осматривает дом, выясняет причины проникновения в помещения, а также выясняет личности злоумышленников.    

Ранее сообщалось, что в отношении Тилля Линдеманна начато расследование по делам о распространении наркотиков и сексуальных домогательствах.

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#воры
#музыкант
#полиция
#германия
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Пассажир маршрутки в Воронеже избил подростка за разговор по телефону
05 августа 2023, 13:29

Фото: istockphoto/blinow61

В воронежской маршрутке произошел инцидент с участием взрослого мужчины и 16-летнего подростка. Пассажир сначала сделал мальчику замечание за разговор по телефону, после чего перешел к рукоприкладству.
На недовольную реплику мужчины по поводу того, что подросток разговаривает по телефону в общественном месте, тот успел ответить всего одной фразой: «Извините, а вы кто?». Агрессивный мужчина почему-то счел эти слова оскорбительными и набросился на ребенка. Сначала он провел удушающий захват, одновременно поучая парня, как следует себя вести, если взрослый делает замечание.

В конфликт вмешались другие пассажиры и буквально оттащили «воспитателя» от полузадушенного подростка. В результате стычки у мальчика оказался сломан нос. Делом заинтересовался Следственный комитет РФ по Воронежской области. Организована проверка по факту происшедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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#мужчина
#воронеж
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Нетрезвый полицейский сбил подростка на скутере в Нижегородской области
05 августа 2023, 10:56

Фото: iStock/PaulBiryukov

Полицейский, севший за руль в нетрезвом виде, сбил подростка на скутере в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В ведомстве сообщают, что вечером, 4 августа, сотрудник муниципального отдела МВД «Пильнинский» в нетрезвом виде сел за руль и, не справившись с управлением при обгоне, врезался в скутер, которым управлял четырнадцатилетний подросток. Мальчик доставлен в больницу с травмами.

Сотрудники ГИБДД составили в отношении полицейского протокол по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Управление МВД по Нижегородской области продолжает проверку для выяснения всех деталей происшествия.

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#мвд
#дтп
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Самолет столкнулся с телетрапом в аэропорту Сочи
05 августа 2023, 10:49

Фото: istockphoto/Sitikka

В аэропорту города Сочи при выруливании на взлетную полосу самолет Airbus A330 компании Nordwind столкнулся с телетрапом. У лайнера оказалось повреждено крыло и моногондола левого двигателя.
Аэробус должен был далее следовать в Новосибирск, но из-за повреждений не смог этого сделать. Авиакомпанией было принято решение отправить пассажиров другим рейсом. Им были предоставлены напитки и питание, сообщает издание SOCHI1.ru. В настоящее время специалисты выясняют причины происшедшего. Предполагается, что экипаж совершил ошибку при развороте, допустив контакт крала и двигателя с неподвижным трапом.

Представители компании принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства. Вылет на борту другого самолета, предоставленного на замену, состоялся в 04:40 пятого августа.

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#специалисты
#новосибирск
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Росморречфлот рассказал подробности об атаке ВСУ на российский танкер
05 августа 2023, 07:40

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) подтвердило удар по российскому танкеру Sig в Керченском проливе в ночь с 4 на 5 августа. В своём Telegram-канале ведомство сообщило, что после атаки морского дрона ВСУ судно получило пробоину в районе машинного отделения.
«Получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу», — говорится в заявлении пресс-службы Росморречфлота.

Особо отмечается тот факт, что в результате данного инцидента, никто не пострадал, включая экипаж судна.

По предварительным данным, судно находилось на якоре в одном из районов грузового порта «Кавказ», когда на него была совершена атака. Удар пришелся в моторный отсек и насосное отделение. После этого экипаж в составе 11 человек приступил к ликвидации течи, и в конце концов поступление забортной воды было остановлено. Сейчас Sig находится на плаву, решается вопрос о его буксировке.

В район происшествия были направлены два Азово-Черноморского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Морспасслужба», благодаря действиям которых экипаж танкера оказался в безопасности.

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#флот
#керчь
#судно
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