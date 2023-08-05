В Карелии перевернулось маломерное судно, есть пострадавшие

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В Лахденпохском районе Карелии перевернулось небольшое судно, в результате чего, по предварительным данным, пострадало десять человек. Об этом в своём Telegram-канале сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
В настоящее время на место выехали сотрудники карельского центра медицины катастроф и специалисты бригады скорой помощи.
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