В Кашире дедушка застрелил знакомого около подъезда

Фото: Фотобанк Московской области / Артем Рязанцев
Шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира
В подмосковной Кашире 65-летнего местного жителя обвиняют в убийстве своего знакомого, передаёт Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на помощника руководителя ГСУ СК России по региону Ольгу Врадий.
Уточняется, что происшествие произошло вечером в среду, 7 июня. Около подъезда дома на улице Центральной в деревне Каменка городского округа Кашира между двумя знакомыми возник конфликт, в ходе которого один мужчина выстрелил в другого из огнестрельного оружия. Отмечается, что он не имел разрешения на ношение и хранение этого оружия. Потерпевший скончался на месте. Злоумышленника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в столичном ТЦ «Авиапарк» 14-летний мальчик сломал позвоночник в игровой комнате, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Уточняется, что происшествие произошло вечером в среду, 7 июня. Около подъезда дома на улице Центральной в деревне Каменка городского округа Кашира между двумя знакомыми возник конфликт, в ходе которого один мужчина выстрелил в другого из огнестрельного оружия. Отмечается, что он не имел разрешения на ношение и хранение этого оружия. Потерпевший скончался на месте. Злоумышленника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Яна Таёжная