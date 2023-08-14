В Каспийске органы опеки проверят семью трехлетней девочки, стоявшей на карнизе

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Уполномоченная при главе республики по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова заявила, что органы опеки и попечительства в дагестанском Каспийске проверят семью трехлетней девочки, которая стояла на подоконнике открытого окна на девятом этаже. Об этом Ежова написала в своем телеграм-канале.
«Если имеет место халатное отношение к воспитанию детей и систематическое неисполнение родительских обязанностей – это уже преступное поведение», — подчеркнула Ежова.
Напомним, в Каспийске сотрудники полиции спасли девочку, вылезшую на карниз девятого этажа, пока её мама ушла отдыхать с подругой. Туристы обнаружили маленькую девочку, которая выбралась через окно на карниз. Отмечается, что дома она находилась вместе с девочкой постарше. В результате долгих переговоров с девочкой постарше, которая боялась впускать незнакомых в квартиру, сотрудникам полиции удалось спасти малышку.
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