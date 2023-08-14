В Каспийске органы опеки проверят семью трехлетней девочки, стоявшей на карнизе

Уполномоченная при главе республики по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова заявила, что органы опеки и попечительства в дагестанском Каспийске проверят семью трехлетней девочки, которая стояла на подоконнике открытого окна на девятом этаже. Об этом Ежова написала в своем телеграм-канале.