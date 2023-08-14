В Каспийске спасли девочку, которая вылезла в окно на 9 этаже

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В Каспийске сотрудники полиции спасли девочку, вылезшую на карниз девятого этажа, пока её мама ушла отдыхать с подругой. Об этом сообщает телеграм-канал «Онлайн Дагестан».
Сообщается, что инцидент произошел утром на улице Халилова. Туристы обнаружили маленькую девочку, которая выбралась через окно на карниз. Отмечается, что дома она находилась вместе с девочкой постарше.
В результате долгих переговоров с девочкой постарше, которая боялась впускать незнакомых в квартиру, сотрудникам полиции удалось спасти малышку.
Уточняется, что девочки вместе с мамами приехали на отдых без отцов. Ночью женщины решили отправиться в клуб.
Напомним, ранее в Ижевске 15-летняя школьница получила перелом позвоночника, спасаясь от педофила. Пострадавшая девушка была найдена под окнами дома на Пушкинской улице. Школьница осталась жива, у нее диагностировали перелом позвоночника.
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В результате долгих переговоров с девочкой постарше, которая боялась впускать незнакомых в квартиру, сотрудникам полиции удалось спасти малышку.
Напомним, ранее в Ижевске 15-летняя школьница получила перелом позвоночника, спасаясь от педофила. Пострадавшая девушка была найдена под окнами дома на Пушкинской улице. Школьница осталась жива, у нее диагностировали перелом позвоночника.
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Екатерина Коршунова