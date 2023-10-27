В Кавезино проверяют маслянистые отходы, которые неизвестные слили в ручей

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Спецслужбы проверяют воду из села Кавезино городского округа Пушкинский. Накануне местные жители пожаловались на резкий химический запах в районе канализационного коллектора.
Как сообщают местные СМИ, пахучую жидкость маслянистого вида обнаружили вблизи местного ручья. Пушкинские спасатели затампонировали трубу, из которой сливались отходы, а Минэкологии московской области взяло пробы на анализы. Сейчас специалисты выясняют, откуда жидкость могла попасть в ручей.
Чтобы утилизировать отходы специалисты также высыпали опилки на масляные пятна, чтобы древесина впитала вещество, и потом его можно было забрать.
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«Провели обследование всех коллекторов, которые находились на территории, и был выявлен несанкционированный сброс неопознанного вещества в ручей. Министерство экологии взяло пробы воздуха и пробы воды. Мы планируем в ближайшее время получить заключение, чтобы определить источник», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Пушкинский Максим Прибытков.
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