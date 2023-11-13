В Кавезино сливали маслянистую жидкость с незаконно установленных сточных труб

Фото: Администрация городского округа Пушкинский
В посёлке Кавезино городского округа Пушкинский нашли незаконно установленные сточные трубы. Предположительно, по ним неизвестные сливали маслянистые отходы в ручей.
Как рассказали в пресс-службе администрации горокруга, трубы нашли во время уборки территории возле ручья — сотрудники МБУ «Городское хозяйство» собирали и утилизировали автомобильные покрышки. Содержимое труб визуально и по запаху напоминает отработанные нефтепродукты, что свидетельствует о незаконном сбросе отходов в ручей.
На месте происшествия работают сотрудники администрации городского округа Пушкинский, МЧС и полиция. Также проводится установка собственника труб для привлечения его к ответственности.
Напомним, пахучую жидкость маслянистого вида обнаружили вблизи местного ручья Уча в Кавезино в конце октября. По словам местных жители, вблизи ручья витает резкий, неприятный запах. Минэкологии Московской области взяло пробы на анализы. Сейчас специалисты выясняют, откуда жидкость могла попасть в ручей.
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На месте происшествия работают сотрудники администрации городского округа Пушкинский, МЧС и полиция. Также проводится установка собственника труб для привлечения его к ответственности.
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Екатерина Шмакова