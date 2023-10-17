В Казахстане мужчина изнасиловал трехлетних двойняшек: мать и бабушка знали, но молчали

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В Казахстане 40-летний мужчина на протяжении девяти месяцев насиловал трехлетних двойняшек – внучек своей сожительницы. При этом и мать, и бабушка девочек знали об этом, однако молчали. Об этом сообщает ZTB.kz.
Согласно материалам дела, мужчина неоднократно насиловал двойняшек на протяжении девяти месяцев. При этом и бабушка, и мама знали об этом, однако молчали. Также, по предварительным данным, обе они состояли с преступником в интимной связи.
После одного из случаев насилия мать всё же привезла девочку в больницу в тяжелом состоянии. Ей даже потребовалась операция. В настоящее время обе малышки проходят лечение в стационаре. С ними находится их мать.
Мужчина задержан, также задержана и его жена, бабушка пострадавших девочек, за соучастие в преступлении.
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После одного из случаев насилия мать всё же привезла девочку в больницу в тяжелом состоянии. Ей даже потребовалась операция. В настоящее время обе малышки проходят лечение в стационаре. С ними находится их мать.
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Элина Позднякова