В Казахстане перевернулся грузовик с 20 тоннами серной кислотой

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Грузовик с 20 тоннами серной кислотой перевернулся в Курчумском районе, между селами Акбулак и Егиндыбулак.
Издание YK-news.kz пишет, что в результате аварии разлилось примерно 20 тонн серной кислоты.
На месте ДТП предусмотрели выемку загрязненного грунта. Ближайший источник воды, а именно родник, находится примерно в 5 км.
Эксперты взяли пробы воды. Правоохранители выясняют причины аварии.
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Мария Фирсова