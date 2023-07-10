Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Казахстане перевернулся грузовик с 20 тоннами серной кислотой

В Казахстане перевернулся грузовик с 20 тоннами серной кислотой

10 июля 2023, 09:32

istockphoto/Julien Couanon

Грузовик с 20 тоннами серной кислотой перевернулся в Курчумском районе, между селами Акбулак и Егиндыбулак.
Издание YK-news.kz пишет, что в результате аварии разлилось примерно 20 тонн серной кислоты.

На месте ДТП предусмотрели выемку загрязненного грунта. Ближайший источник воды, а именно родник, находится примерно в 5 км.


Эксперты взяли пробы воды. Правоохранители выясняют причины аварии.

Читайте также:

Диверсия на железной дороге произошла в Орловской области

В Китае мужчина с ножом напал на детский сад

В Нигерии в результате ДТП погибли 20 человек


#Казахстан
#серная кислота
#ДТП
Читайте нас в
В Тульской области местные жители устроили самосуд над мужчиной, которого школьница обвинила в изнасиловании
10 июля 2023, 09:43

Фото: iStock/Chalabala

Школьница рассказала знакомым об изнасиловании и вместе с ними отправилась мстить: мужчину вывезли в лес и забили до смерти.
Полицейские узнали о происшествии от очевидцев. 8 июля в полицию сообщили, что в городе Алексине неизвестные насильно посадили мужчину в машину и увезли. Сотрудники ДПС остановили машину, но там не оказалось похищенного. За рулём был пьяный водитель. Мужчину отправили на допрос, где он во всём сознался.
 
Выяснилось, что до похищения компания мужчин (22 года и 39 лет) распивали спиртные напитки с 15-летней школьницей. Во время разговора девочка призналась, что её изнасиловал общий знакомый, который являлся гражданином Армении. Новость произвела сильное впечатление на мужчин. Они решили отомстить.
 
Девушка пригласила обвиняемого в изнасиловании на разговор. Мужчину уже ждали. Его запихали в машину и увезли в лес. Сначала мужчину сильно избили и уехали, но затем компания вернулась и добила.
 
Следственный комитет возбудил два уголовных дела — за похищение и убийство.

Читайте также:

В Китае мужчина с ножом напал на детский сад

В Пятигорске женщина из-за пластической операции по коррекции век впала в кому

В Пермском крае подросток избил и поджёг 16-летнюю девушку
#Тульская область
#убийство
#изнасилование
Читайте нас в
В Китае мужчина с ножом напал на детский сад
10 июля 2023, 08:03

Фото: iStock/simpson33

В провинции Гуандун в результате нападения мужчины с ножом на детский сад погибли 6 человек, один получил ранения.
25-летнего нападавшего уже задержали.

Нападение произошло в 7:40 по местному времени (2:40 мск), пишет «Би-би-си». Полицейские не раскрывает личность жертв и их возраст. Правоохранители называют нападение «умышленным».

Читайте также:

В Нигерии в результате ДТП погибли 20 человек

В Норвегии убили 30-летнюю беженку с Украины

Более 300 человек пропали у Канарских островов в Атлантике
#Китай
#детский сад
#нападение
Читайте нас в
Диверсия на железной дороге произошла в Орловской области
10 июля 2023, 07:37

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Орловской области неизвестные подожгли релейный шкаф рядом с железнодорожными путями.
Неустановленные лица вскрыли релейный шкаф, находящийся возле путей и подожгли его. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT. 

В результате диверсии, шкаф полностью выгорел вместе с оборудованием, находящемся внутри. На месте происшествия правоохранители обнаружили и изъяли окурки, перчатки и следы автомобильных покрышек. Личности злоумышленников устанавливаются. 

Читайте также: 

Диверсант устроил поджог на железной дороге под Екатеринбургом

Диверсия на железной дороге произошла в Иркутске

Диверсанты пытались поджечь релейные шкафы в Москве

#диверсия
#железная дорога
#поджог
Читайте нас в
В Пермском крае подростки изнасиловали и сожгли 15-летнюю девушку
10 июля 2023, 06:08

Фото: iStock/Yingko

В Октябрьском районе Пермского края пьяные подростки, облившие горючим и поджегшие 15-летнюю девушку, перед этим изнасиловал ее. Об этом пишет «КП».
В публикации говорится, что подозреваемые в этом преступлении бросили девушку у ж/д путей. Ее заметил машинист поезда, проезжавшего мимо, и вызвал полицию.

Из Перми за пострадавшей направили вертолет санавиации, однако из-за тяжелого состояния девушки ее не удалось транспортировать.

По информации издания, следствие уже проводит работу с подозреваемыми.

Читайте также:

В Норвегии убили 30-летнюю беженку с Украины;

В Нигерии в результате ДТП погибли 20 человек;

В Санкт-Петербурге загорелось производственное здание.
#Пермь
#подростки
#изнасилование
#девушка
Читайте нас в
В Санкт-Петербурге загорелось производственное здание
10 июля 2023, 05:54

Фото: iStock/VEX Collective

Промышленное и складское здание в Петербурге загорелось на площади 3,5 тысяч квадратных метров, семь человек были эвакуированы, сообщили в телеграм-канале МЧС РФ.
Уточняется, что пожар произошел в промышленно-складском здании, расположенном в Калининском районе города.

«Согласно первоначальной информации, огонь охватил площадь в 3,5 тысячи квадратных метров. Из здания, охваченного пламенем, было эвакуировано семь человек», — говорится в сообщении.
Для тушения пожара мобилизованы 110 спасателей и 27 единиц техники. В настоящее время увеличивается численность группы, задействованной в ликвидации пожара.

Читайте также:

Спасатели локализовали в Волгоградской области пожар

Два человека погибли и один пропал после взрыва и пожара на нефтяной платформе в Мексиканском заливе

Жителям Подмосковья рассказали о самых пожароопасных местах в ближайшие дни
#пожары
#Петербург
Читайте нас в
В Нигерии в результате ДТП погибли 20 человек
10 июля 2023, 05:23

Фото: iStock/Roman Mykhalchuk

В Нигерии в результате ДТП с участием грузовика и автобуса погибли минимум 20 человек. Об этом пишет Punch.
Уточняется, что авария случилась в воскресенье, 9 июля, на трассе Лагос - Бадагри. Водитель автобуса не справился с управлением при обгоне и врезался в грузовик.

По словам директора управления дорожного движения штата Лагос, 20 человек погибли. 

Читайте также:

В Норвегии убили 30-летнюю беженку с Украины;

Пассажиры рейса из Стамбула в Москву застряли в аэропорту на 11 часов;

В Москве движение по Ленинскому проспекту перекрыто из-за ДТП.

#ДТП
#Нигерия
#погибшие
Читайте нас в
В Норвегии убили 30-летнюю беженку с Украины
10 июля 2023, 05:01

Фото: iStock/Derek Brumby

В норвежской гостинице нашли убитой 30-летнюю беженку с Украины. Об этом пишет Nettavisen со ссылкой на местную полицию.
«Убийство произошло в отеле Magic Hotel Solheimsviken, расположенном недалеко от центра Бергена. В гостинице проживают беженцы с Украины», — говорится в публикации.

Женщину обнаружили в гостиничном номере в тяжелом состоянии. Ее доставили в больницу, но спасти жизнь украинке не удалось, она скончалась.

Полиция задержала по подозрению в убийстве уроженца Азербайджана, являющегося отцом ребенка погибшей.

Читайте также:

СК РФ взял на контроль дела о насилии над детьми в Волгоградской области;

В Башкирии дерево упало и придавило беременную женщину;

Пассажиры рейса из Стамбула в Москву застряли в аэропорту на 11 часов.

#убийство
#Норвегия
#Украина
Читайте нас в
Пассажиры рейса из Стамбула в Москву застряли в аэропорту на 11 часов
10 июля 2023, 04:19

Фото: iStock/Oleg Elkov

Пассажиры самолета авиакомпании Red Wings, следующего из Стамбула в Москву, застряли в аэропорту вылета более чем на одиннадцать часов. Об этом пишут «Известия».
В публикации говорится, что рейс уже несколько раз задерживали и переносили. По словам пассажиров, полет был задержан, так как на самолете ремонтировали колеса.

При этом путешественников не информировали о происходящем. Они пожаловались на нехватку еды, воды, а также хамство некоторых сотрудников аэропорта.

Читайте также:

МЧС эвакуирует жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус из-за подтоплений;

В Перу из-за вспышки синдрома Гийена-Барре веден режим ЧС;

Летевший в Минводы самолет сел в Волгограде из-за недомогания шестилетней девочки.
#пассажиры
#самолет
#Стамбул
Читайте нас в
МЧС эвакуирует жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус из-за подтоплений
10 июля 2023, 03:56

Фото: Фотобанк Московской области

Спасательные службы из-за наводнения организуют эвакуацию населения из поселка Мирный, который относится к федеральной территории Сириус, информирует телеграм-канал МЧС России.
В поселке Мирный под воду попали около 150 приусадебных участков и домов, в то время как 13 улиц были частично затоплены.

«На месте происшествия действуют 10 оперативных групп, состоящих из представителей местной администрации и Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Специалисты МЧС России занимаются откачкой воды с использованием специализированной техники. Процесс эвакуации жителей активно ведется. Во временных пристанищах уже размещено 54 человека, включая 15 детей», — говорится в заявлении.

В рамках мероприятий по устранению последствий стихийного бедствия задействованы 146 специалистов и 55 единиц оборудования.

Читайте также:

В Абхазии приостановлено движение поездов из-за размыва путей

Жителей Сочи предупредили о надвигающихся ливнях

Синоптик Тишковец предупредил о рекордном похолодании
#МЧС
#Сочи
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников