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В Казахстане случайно снесли памятник Ленина

В городе Алтай случайно снесли памятник Ленина
18 августа 2023, 20:56

Фото: iStock/wjarosz

В казахском городе Алтай рабочие случайно снесли памятник Ленина при реставрации, сообщает BaigeNews.kz.
Советского вождя случайно снесли 15 августа.

Ковш рабочей машины задел основания монумента, после чего Ленин повалился со своего постамента.


Местные правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в Мурманске женщина осквернила памятник воинам-афганцам. Женщина сбросила цветы с мемориала возле театра Северного флота и расписала его краской.По предварительной информации, она действовала по указу Киева. Полиции удалось оперативно задержать 58-летнюю местную жительницу.

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#памятник
#казахстан
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Мать написала заявление на сына, который изнасиловал четырехлетнюю сестру
В Подмосковье 15-летний подросток домогался до своей четырехлетней сестры
18 августа 2023, 20:43

Фото: iStock/SB Arts Media

В городском округе Серебряные Пруды Московской области пятнадцатилетний подросток домогался до своей четырехлетней сестры, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, в семье, в которой развернулось это происшествие, пятеро детей. Трое совместных, и еще двое сыновей от первого барака жены.

Когда взрослых не было дома, пятнадцатилетний парень закрылся в комнате со своей четырехлетней сестрой, раздел ее, стал целовать, трогать и попытался заняться с ней сексом. Вечером девочка рассказала все матери, а та, недолго думая, написала на сына заявление в полицию.

Соседи семьи отметили, что мать очень много пьет и не особо следит за своими детьми.

Парень же, которому теперь может светить уголовное дело, состоит на учете в ПНД.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. 

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#подмосковье
#насилие
#подросток
#ребёнок
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Мёртвым обнаружили куратора кинофестиваля «Послание к человеку» Медведева
18 августа 2023, 19:32

Фото: iStock/Motortion

Куратор кинофестиваля «Послание к человеку» Алексей Медведев, который бесследно пропал 21 июля, найден мёртвым.
Об этом сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт».Труп обнаружили в Московской области.
 
«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», —сказано на сайте поискового отряда.
Подробности гибели Алексея Медведева не сообщаются. 

«Послание к человеку» — ежегодный конкурсный международный кинофестиваль документальных, короткометражных, анимационных и экспериментальных фильмов. Проходит в Санкт-Петербурге с 1989 года.

Ранее генерал ФСО Геннадий Лопырев, осужденный на 10 лет лишения свободы, скончался в колонии. 

Генерал-лейтенанта Лопырева осудили по двум эпизодам получения взятки на общую сумму около 7 миллионов рублей, а также в незаконном обороте оружия еще в 2017 году. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к выплате штрафа 150 миллионов рублей. При этом, ему сохранили звание генерал-лейтенант. Вину Лопырев так и не признал.

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#полиция
#труп
#кинофестиваль
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В Москве подожгли балкон следователя, который работал над делом актера Ефремова
В Москве неизвестные подожгли балкон следователя, который работал над делом актера Ефремова
18 августа 2023, 19:16

Фото: iStock/Animaflora

В Москве неизвестные подожгли балкон бывшего следователя, который работал по делу актера Михаила Ефремова, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, вечером 17 августа злоумышленники разлили бензин под балконом Алексея Мишурова в Восточном Бирюлёво, устроили пожар, а затем скрылись с места преступления.

К счастью, возгорание быстро заметила дочь следователя и самостоятельно потушила его. Поджигателей разыскивают правоохранительные органы.

Отмечается, что Мишуров оставил службу в МВД сразу после суда над Ефремовым. 

Напомним, 8 сентября 2020 года Пресненский районный суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП с погибшим на Смоленской площади. 

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#москва
#поджог
#следователи
#суд
#актёр
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В Самаре в пожаре погиб человек
18 августа 2023, 18:48

Фото: istockphoto/Diy1

Один человек погиб и трое пострадали из-за пожара, который произошёл в квартирах многоэтажного дома.
«При пожаре на улице Краснодонской, дом 1 один человек погиб и трое пострадали. Госпитализированы мужчины 1993 и 1998 годов рождения, девушка 2004 года рождения», — сообщает Минздрав.
МЧС в Telegram-канале сообщает, что полыхали две квартиры на 6 и 9 этажах. Спасатели эвакуировали 20 человек. При этом 16 человек, 5 из которых дети, спасли с помощью спецустройств.
 
Пожар ликвидировали 44 человека и 13 единиц техники. Общую площадь возгорания оценили в 80 кв. м.

Ранее в Лакинске пожар унёс жизни 8-летнего мальчика и его 7-летней сестры.

Огонь охватил частный дом в Собинском районе. 17 августа в 22:30 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в частном доме, где жила семья с детьми. Возгорание потушили. На месте ЧП спасатели обнаружили тела мальчика 2015 года рождения и девочки 2016 года рождения.

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#пожар
#мчс
#минздрав
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Россиянка осквернила памятник воинам-афганцам
Жительница Мурманска осквернила памятник воинам-афганцам
18 августа 2023, 18:29

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

В Мурманске женщина осквернила памятник воинам-афганцам, сообщает Telegram-канал SHOT.
Женщина сбросила цветы с мемориала возле театра Северного флота и расписала его краской.

По предварительной информации, она действовала по указу Киева.

Полиции удалось оперативно задержать 58-летнюю местную жительницу. Сейчас она объясняет причины своего поступка полицейским.

Напомним, ранее в Таллине вандалы осквернили советский мемориал на холме Маарьямяэ. По факту случившегося возбудили уголовное дело за осквернение памяти умершего. Наказание по этой статье предусматривает штраф либо лишение свободы.

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#памятники
#вандализм
#полиция
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В Москве девушку обокрали в храме
18 августа 2023, 18:17

Фото: iStock/LightFieldStudios

Девушка перед работой решила посетить храм, который расположен в Москве на Лубянке, в результате чего ее обокрали. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Отмечается, что у пострадавшей украли сумку с телефоном, наушниками, документами и деньгами. Пропажу девушка обнаружила только спустя час.

Сообщается, что преступление совершила местная бездомная, 61-летняя Ольга. Ее задержали, найденную сумку с имуществом вернули ее владелице.

Злоумышленницу Ольгу, у которой нет определённого места жительства, позже отпустили на подписку о невыезде. 

Напомним, ранее жительница Москвы втерлась в доверие к ветерану СВО, обокрала его и переехала на машине. Участнику СВО выплатили три миллиона рублей за ранение, тогда новая знакомая, к которой ветеран успел проникнуться доверием, предложила ему перевести 850 тысяч рублей на ее карту. 

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#преступление
#ветеран
#девушка
#сво
#ранение
#кража
#храм
#церковь
#москва
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Россиянка ограбила ветерана СВО, а затем переехала его на машине
В Москве женщина втерлась в доверие к ветерану СВО, чтобы обокрасть его
18 августа 2023, 18:01

Фото: iStock/Prostock-Studio

Жительница Москвы втерлась в доверие к ветерану СВО, обокрала его и переехала на машине, сообщает «Московский комсомолец».
Житель Воронежской области принимал участие в специальной военной операции в марте-апреле 2022 года. Военного тяжело ранили, после чего поместили в один из московских госпиталей. Там у него завязалась переписка с молодой девушкой, которая начала навещать ветерана, приносить ему продукты.

Участнику СВО выплатили три миллиона рублей за ранение, тогда новая знакомая, к которой ветеран успел проникнуться доверием, предложила ему перевести 850 тысяч рублей на ее карту. Мол, в палате так много посторонних, могут и украсть. Военный согласился.

Когда мужчину выписали из госпиталя, подруга отвезла его к родным в Воронеж. Там она попросила его помочь с покупкой машины, он вновь согласился и выделил женщине миллион рублей.

Спустя время, отношения военного и женщины начали портиться. Он почувствовал, что подруга постоянно намеренно инициирует ссоры, а потом она и вовсе перестала отвечать на его звонки.

Он пришел во двор ее дома в Долгопрудном и попросил вернуть ему документы и деньги, которые находились у женщины. Она выкинула документы из окна машины и переехала ветерана, повредив ему голеностоп.  

Бывший военный долго пытался вернуть свои деньги по-хорошему, однако, не так давно он не выдержал и написал заявление в полицию.

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#москва
#сво
#ветеран
#кража
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В Питере семейная пара педофилов снимала порно со своими детьми
В Петербурге арестовали семейную пару педофилов, которые снимали порно с собственными детьми
18 августа 2023, 17:06

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Санкт-Петербурге задержали супругов, которые снимали порно ролики со своими детьми, сообщает 78.RU.
По информации СМИ, муж с женой организовали импровизированную студию в квартире на Гражданском проспекте, где снимали эротические видео с участием 13-летнего приемного сына и родной 12-летней дочери. Как отметили 78.RU., дети не сопротивлялись только потому, что до конца не осознавали мотивов родителей.

Отмечается, что отец даже умудрился снять порно с сыном в школьной раздевалке.

Супругов-извращенцев задержали и поместили в СИЗО. На них возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.

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Британскую медсестру признали виновной в массовом убийстве младенцев
Sky News: Бывшую британскую медсестру признали виновной в массовом убийстве младенцев
18 августа 2023, 16:44

Фото: iStock/globalmoments

Суд присяжных в Великобритании признал бывшую медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев, сообщает Sky News.
По информации телеканала, с июня 2015 года по июнь 2016 Летби работала в больнице города Честер. Помимо семи убитых младенцев, ей также вменяется покушение на убийство еще шести.  

Некоторых новорожденных медсестра пыталась убить по несколько раз, поэтому, в общей сложности ей предъявили обвинения по 22 пунктам.  

При этом, присяжные не смогли прийти к единому мнению по поводу покушений на убийство. Повторное слушание по этим пунктам состоится в понедельник.  

Все обвинения Летби отрицает. 

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#младенец
#убийство
#медсестра
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