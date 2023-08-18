В Казахстане случайно снесли памятник Ленина

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В казахском городе Алтай рабочие случайно снесли памятник Ленина при реставрации, сообщает BaigeNews.kz.
Советского вождя случайно снесли 15 августа.
Ковш рабочей машины задел основания монумента, после чего Ленин повалился со своего постамента.
Местные правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее в Мурманске женщина осквернила памятник воинам-афганцам. Женщина сбросила цветы с мемориала возле театра Северного флота и расписала его краской.По предварительной информации, она действовала по указу Киева. Полиции удалось оперативно задержать 58-летнюю местную жительницу.
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Ковш рабочей машины задел основания монумента, после чего Ленин повалился со своего постамента.
Ранее в Мурманске женщина осквернила памятник воинам-афганцам. Женщина сбросила цветы с мемориала возле театра Северного флота и расписала его краской.По предварительной информации, она действовала по указу Киева. Полиции удалось оперативно задержать 58-летнюю местную жительницу.
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Евгения Парфентьева