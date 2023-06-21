В Казахстане упал беспилотник у Байконурской ТЭЦ

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SHOT: Беспилотник рухнул у Байконурской ТЭЦ в Казахстане
Беспилотник рухнул у Байконурской ТЭЦ в Казахстане. Об этом пишет телеграмм-канал SHOT.
По имеющейся информации, аппарат обнаружили возле КПП предприятия. О том, был ли дрон начинен взрывчаткой не известно. В настоящее время БПЛА направлен на исследование. Правоохранители занимаются установлением принадлежности дрона.
Ранее «Радио 1» сообщало, что беспилотник самолётного типа сбили в Белгородской области
По имеющейся информации, аппарат обнаружили возле КПП предприятия. О том, был ли дрон начинен взрывчаткой не известно. В настоящее время БПЛА направлен на исследование. Правоохранители занимаются установлением принадлежности дрона.
Анастасия Крестьянова