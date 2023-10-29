В Казахстане увеличилось число погибших в шахте

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На шахте в Караганде в Казахстане произошла авария.
Погибли 42 человека, сообщает пресс-служба МЧС республики. Поиск ещё пятерых шахтёров продолжаются. Ранее сообщалось о 38 погибших.
Мощный взрыв случился в шахте ночью 28 октября. По предварительной информации, причиной является воспламенение метана. В момент трагедии в подземных штреках находились 252 человека. Непосредственно после ЧП на поверхность удалось вывести 208 шахтеров.
Генеральная прокуратора Казахстана возбудила уголовное дело. Возможно, были нарушены правила безопасности.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что 29 октября будет объявлен общенациональный траур в память о жертвах аварии на шахте им. Костенко в Караганде.
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Мощный взрыв случился в шахте ночью 28 октября. По предварительной информации, причиной является воспламенение метана. В момент трагедии в подземных штреках находились 252 человека. Непосредственно после ЧП на поверхность удалось вывести 208 шахтеров.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что 29 октября будет объявлен общенациональный траур в память о жертвах аварии на шахте им. Костенко в Караганде.
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Мария Фирсова