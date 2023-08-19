В Казахстане в ДТП погибли 9 человек

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В Карагандинской области Казахстана в аварии погибли 9 человек.
Пресс-служба МВД республики сообщает, что ДТП случилось в 6:00 (03:00 мск) на автодороге Балхаш — Приозерск, в 5 км от поселка Гульшат.
Столкнулись автомобили Toyota Camry 70 и Honda Odyssey. 9 человек погибли на месте. Один пострадавший госпитализирован.
Ранее трое детей и мужчина погибли в результате аварии на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области.
44-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN и столкнулся с фурой Volvo.В ДТП погиб водитель легковушки, 14-летний, 11-летняя и 4-летний пассажиры. 36-летняя пассажирка легкового автомобиля госпитализирована.
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Столкнулись автомобили Toyota Camry 70 и Honda Odyssey. 9 человек погибли на месте. Один пострадавший госпитализирован.
44-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN и столкнулся с фурой Volvo.В ДТП погиб водитель легковушки, 14-летний, 11-летняя и 4-летний пассажиры. 36-летняя пассажирка легкового автомобиля госпитализирована.
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Мария Фирсова