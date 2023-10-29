В Казахстане выросло число погибших шахтеров

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Во время взрыва на шахте имени Костенко в Караганде погибли 45 человек.
Об этом сообщает МЧС Республики Казахстан. Тела 45 погибших шахтёров найдены, продолжаются поиски одного шахтера. Работы ведутся в районе двух добычных участков, которые расположены на расстоянии порядка 6 км друг от друга.
Видимых очагов горения в шахте не нашли.
Напомним, что утром 28 октября произошла авария на шахте, в которой находились 252 человека. На поверхность удалось вывести 208 шахтёров. Предполагается, что авария произошла в результате взрыва газометана в отработанной лаве. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что 29 октября будет объявлен общенациональный траур в память о жертвах аварии на шахте им. Костенко в Караганде.
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Видимых очагов горения в шахте не нашли.
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Мария Фирсова