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В Казахстане выросло число погибших шахтеров

29 октября 2023, 17:49
Фото: iStock/freedarst

Фото: iStock/freedarst

Во время взрыва на шахте имени Костенко в Караганде погибли 45 человек.
Об этом сообщает МЧС Республики Казахстан. Тела 45 погибших шахтёров найдены, продолжаются поиски одного шахтера. Работы ведутся в районе двух добычных участков, которые расположены на расстоянии порядка 6 км друг от друга.

Видимых очагов горения в шахте не нашли.


Напомним, что утром 28 октября произошла авария на шахте, в которой находились 252 человека. На поверхность удалось вывести 208 шахтёров. Предполагается, что авария произошла в результате взрыва газометана в отработанной лаве. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что 29 октября будет объявлен общенациональный траур в память о жертвах аварии на шахте им. Костенко в Караганде.

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#казахстан
#новости
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В пруду в Перми нашли два трупа
В Мотовилихинском пруду в Перми нашли тела двух мужчин
29 октября 2023, 17:47

Фото: iStock/Aroma photography

Тела двух мужчин обнаружены в Мотовилихинском пруду в Перми. Об этом сообщило региональное управление СК РФ в телеграм-канале.
Сообщается, что 19-летнего и 44-летнего погибших мужчин обнаружили с признаками утопления. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы во время празднования Хэллоуина в американском штате Флорида. Трагедия произошла в районе Йбор Сити в городе Тампа.

Перед стрельбой случилась драка между двумя группами людей. Восемнадцать человек были доставлены в больницу. 

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#драка
#трагедия
#человек
#сотрудники
#расстрел
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Известного барда Наиля Шайдуллина ограбили с помощью мобильного приложения
Известного барда Наиля Шайдуллина ограбили на 756 тысяч рублей
29 октября 2023, 17:35

Фото: iStock/Butsaya

Известного барда Наиля Шайдуллина мошенники ограбили на 750 тысяч рублей. Кража произошла с помощью скачанного на телефон музыканта приложения. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что Шайдуллину позвонили с неизвестного номера якобы из службы безопасности мобильного оператора и сказали, что для защиты его личных данных необходимо установить мобильное приложение. Музыкант скачал приложение, после чего злоумышленники украли с его счетов 756 тысяч рублей.

Правоохранительные органы ищут преступников. 

Ранее сообщалось, что рублёвскую пенсионерку обокрали на восемь миллионов рублей. Впервые с её суммы списали 30 тысяч рублей в апреле 2022 года. Сумма ушла с карточки на какое-то незнакомое имя, однако, женщина не придала этому значения. По её словам - сумма была незначительной.

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#мобильное приложение
#музыкант
#кража
#деньги
#мужчина
#мошенники
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В Магнитогорске драка школьников закончилась травмой головы и переломом руки
29 октября 2023, 17:33

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Драка между школьниками из Магнитогорска закончилась серьезными травмами для обоих.
Об этом пишет Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».
 
Конфликт между учениками класса завершился дракой. Инцидент случился в школьной раздевалке. Один получил доброкачественную внутричерепную гипертензию из-за черепно-мозговой травмы, гематомы и ушибы. Второй школьник получил перелом со смещением.
 
Источник канала, знакомый с ситуацией, считает, что ребенок получил травму руки из-за того, что избивал оппонента.

Ранее в Ростовской области россиянин бросил с высоты ребёнка, избившего его сына. Мужчина нанес удар 7-летнему мальчику и кинул его на пол в спортзале школы в Ростовской области. Причиной конфликта стала информация, что тот побил его сына, пишет региональный главк МВД.

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#магнитогорск
#драка
#дети
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В Бурятии школьники не могли попасть на соревнование из-за бродячих собак
29 октября 2023, 17:08

Фото: IStock/dimid_86

В селе Иволгинское (Республика Бурятия) дети не могли попасть на соревнования, которые проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) города, из-за стаи бродячих собак.
Животные лежали на крыльце комплекса, пишет Telegram-канал «Весь Улан-Удэ Бурятия».

29 октября дети пытались пройти в сельский ФОК на соревнования по баскетболу. На главном входе лежали 7 собак и преграждали путь школьникам.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде нашли бездомного пса с крайней степенью ожирения. Пёс Кругетс весит 100 кг и очень от этого страдает.

Тг-канал «Москва24» пишет, что большую часть времени собака просто лежит, ведь любая попытка встать на лапы отзывается сильной болью. Пёс скулит и воет из-за своего состояния. Кругетсу необходимо сбросить минимум 50 кг. Пса забрали в местный приют для животных. Там его будут кормить диетическим кормом, а когда он сбросит вес, направят на полное обследование в ветклинику.

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#собаки
#бездомные животные
#дети
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В Ленобласти два человека погибли, врезавшись в забор
29 октября 2023, 16:11

Фото: iStock/Anton_Novikov

В Ленинградской области «Лада Веста» улетела в кювет и врезалась в забор.
Авария случилась утром 29 октября в деревне Лангерево в Ломоносовском районе. Автомобиль вылетел с дороги на обочину, где врезался в дерево и металлический забор, пишет РЕН ТВ.
 
Двое мужчин скончались на месте, третьего с признаками алкогольного опьянения госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
 
Обстоятельства аварии выясняют, проводится проверка. 

Ранее сообщалось, что 5 человек погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Елизовском районе Камчатского края. Об этом сообщило краевое ГУ МЧС России. Авария произошла 28 октября на 39-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково, когда столкнулись и загорелись две иномарки: Infiniti и Mitsubishi Pajero.

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#ленинградская область
#авария
#дтп
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Массовый расстрел устроили неизвестные во время празднования Хэллоуина во Флориде
NBC: двое погибли, 18 госпитализированы из-за стрельбы во Флориде
29 октября 2023, 15:34

Фото: iStock/A_N

По меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы во время празднования Хэллоуина в американском штате Флорида. Об этом сообщает телеканал WFLA, принадлежащий NBC.
Сообщается, что трагедия произошла в районе Йбор Сити в городе Тампа. Перед стрельбой случилась драка между двумя группами людей.

Восемнадцать человек были доставлены в больницу. Один из подозреваемых стрелков сдался правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга накануне вечером задержали группу мужчин в форме ОМОНа с муляжами автоматами Калашникова, которые ради розыгрыша пытались задержать людей на улице. В отношении семнадцати человек составили протокол о мелком хулиганстве. Также возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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#драка
#трагедия
#человек
#убийство
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В Рязанской области произошла вспышка норовируса среди школьников
29 октября 2023, 15:30

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Более 90 человек заболели норовирусом в рязанской школе.
ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора, пишет, что с проблемой столкнулись ученики и сотрудники школы №1 им. В. П. Екимецкой. Всего с 26 октября зафиксирован 91 случай. Все заболевшие получают лечение и находятся под медицинским наблюдением
 
«Специалисты управления Роспотребнадзора по Рязанской области в рамках санитарно-эпидемиологического расследования устанавливают причину норовирусной инфекции», —сказано в сообщении ведомства.
Очные занятия в школе приостановлены, в ней проводят дезинфекцию. Сотрудники Роспотребнадзора собрали смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья. Итоги лабораторных исследований должны выявить причину столь значительного количества заболевших.

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#рязанская область
#дети
#школа
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В Новосибирске учительница грозила ученице «снять штаны и опозорить»
29 октября 2023, 15:06

Фото: iStock/shironosov

В Новосибирске учительница грубо отчитала ученицу младших классов за оскорбления в свой адрес.
Воспитательную беседу снял один из школьников, а потом видео появилось в паблике «АСТ-45» во «ВКонтакте». Сообщается, что инцидент случился в школе №40. На кадрах видно, как учительница держит ребенка за руку и отчитывает.
 
«Ты со мной отношения выяснять не будешь, ты будешь делать то, что я скажу. И рот открывать будешь, когда я тебе разрешу. Еще раз меня обзовешь, сниму штаны и опозорю перед всем классом. Если еще раз поганое слово услышу в свой адрес», — говорит учительница девочке.
Мнения пользователей социальных сетей разделились. Одни не увидели ничего особенного в поведении педагога.
 
«Учитель провел воспитательную работу, какие проблемы?», —комментировали видео одна часть подписчиков. Других же возмутило поведение педагога.
«Недопустимое поведение учителя в любом случае. Она не имеет права унижать чужого ребенка», — заступились за школьники подписчики.
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#учителя
#новости
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В Санкт-Петербурге школьники напали на мигранта в метро
29 октября 2023, 14:37

Фото: iStock/hank5

21-летний мигрант из Таджикистана обратился в полицию Санкт-Петербурга с жалобой на подростков, которые якобы стреляли в него в метро.
«Фонтанка» пишет, что ЧП случилось 29 октября на станции метро «Удельная». По словам мужчины из Таджикистана, в подземке трое подростков стреляли в него из газового пистолета.

Полицейские задержали трёх несовершеннолетних братьев 13 и 15 лет и их 15-летнего товарища. Все юноши – ученики частной школы. У несовершеннолетних изъяли охотничий спусковой механизм, а их родителям выписан протокол о неисполнении их обязанностей по воспитанию детей.

Грузчик тоже понесёт административную ответственность. Выяснилось, что он нарушил режим пребывания в РФ. 

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#метро
#школьники
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