В Казахстане зафиксирована вспышка сибирской язвы

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На территории села Ушкарасу Акмолинской области ввели карантин, а на въезде поставили полицейских.
По словам Вознесенского, споры сибирской язвы появляются из почвы в местах, где от недуга погибало животное. Инкубационный период заболевания может длиться до двух недель, после чего развивается одна из форм болезни.
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