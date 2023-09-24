В Казани мальчик отравился крысиным ядом

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В Казани сотрудники Госавтоинспекции доставили ребёнка в больницу.
Telegram-канал «Казань на максималках» пишет, что годовалый мальчик отравился крысиным ядом.
К патрульным, которые дежурили на городских улицах, обратился за помощью отец мальчика. Родители не досмотрели за сыном, который нашёл дома крысиный яд и съел его.
Полицейские немедленно доставили мальчика в больницу. Врачам удалось спасти ребёнка. Его состояние не вызывает опасений.
Ранее в столичном районе Теплый Стан мать и пять ее детей отравились кексами с марихуаной, который принес в дом племянник женщины. Уточняется, что вечером женщина с детьми от одного года до 12 лет почувствовали себя плохо. Она вызвала скорую. Всех шестерых госпитализировали, а после анализов стало ясно, что у них сильное отравление марихуаной.
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К патрульным, которые дежурили на городских улицах, обратился за помощью отец мальчика. Родители не досмотрели за сыном, который нашёл дома крысиный яд и съел его.
Ранее в столичном районе Теплый Стан мать и пять ее детей отравились кексами с марихуаной, который принес в дом племянник женщины. Уточняется, что вечером женщина с детьми от одного года до 12 лет почувствовали себя плохо. Она вызвала скорую. Всех шестерых госпитализировали, а после анализов стало ясно, что у них сильное отравление марихуаной.
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Мария Фирсова