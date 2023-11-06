В Казани пациент рехаба взял в заложники медсестру, чтобы сбежать из клиники

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Заведующий отделением, спасая жизнь сотруднице, вывез преступника на своей машине за пределы клиники.
Shot пишет, что нападавший держал авторучку у шеи медработника, угрожая проткнуть женщине горло. ЧП случилось в республиканском наркодиспансере Татарстана.
44-летний пациент, который 2 недели лечился в клинике от алкогольной зависимости, не выдержал и решил сбежать. Он схватил медсестру, приставил к её шее авторучку и потребовал выпустить его за пределы больницы.
61-летний заведующий отделением соглашался на все требования нападавшего и даже предложил отвезти преступника туда, куда он скажет. Пациент согласился, при этом медсестру не отпустил.
Втроём они доехали до нужного адреса. Мужчина вывел медсестру из машины. В этот момент он был задержан полицией.
Возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложника». Буйному пациенту может грозить до 15 лет колонии. Медсестра не пострадала.
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44-летний пациент, который 2 недели лечился в клинике от алкогольной зависимости, не выдержал и решил сбежать. Он схватил медсестру, приставил к её шее авторучку и потребовал выпустить его за пределы больницы.
Втроём они доехали до нужного адреса. Мужчина вывел медсестру из машины. В этот момент он был задержан полицией.
Возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложника». Буйному пациенту может грозить до 15 лет колонии. Медсестра не пострадала.
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Мария Фирсова