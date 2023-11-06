Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Казани пациент рехаба взял в заложники медсестру, чтобы сбежать из клиники

В Казани пациент рехаба взял в заложники медсестру, чтобы сбежать из клиники

06 ноября 2023, 14:59
Фото: iStock/artolympic

Фото: iStock/artolympic

Заведующий отделением, спасая жизнь сотруднице, вывез преступника на своей машине за пределы клиники.
Shot пишет, что нападавший держал авторучку у шеи медработника, угрожая проткнуть женщине горло. ЧП случилось в республиканском наркодиспансере Татарстана.

44-летний пациент, который 2 недели лечился в клинике от алкогольной зависимости, не выдержал и решил сбежать. Он схватил медсестру, приставил к её шее авторучку и потребовал выпустить его за пределы больницы.


61-летний заведующий отделением соглашался на все требования нападавшего и даже предложил отвезти преступника туда, куда он скажет. Пациент согласился, при этом медсестру не отпустил.

Втроём они доехали до нужного адреса. Мужчина вывел медсестру из машины. В этот момент он был задержан полицией.
Возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложника». Буйному пациенту может грозить до 15 лет колонии. Медсестра не пострадала.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге дебоширы залили перцовкой школьника, который не дал им денег

В Красноярске задержали женщину, изрезавшую 16-летней девочке лицо

Блогера Елену Блиновскую подозревают в нарушении домашнего ареста
#чп
#полиция
#новости
Читайте нас в
Нелегал из Турции домогался шестиклассницы прямо в автобусе в Твери
06 ноября 2023, 14:00

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Нелегал из Турции домогался до двенадцатилетней девочки в автобусе в Твери. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что на улице Можайского в салон автобуса зашёл неизвестный мужчина, который подсел к девочке и стал трогать её за бёдра и между ног. Подросток испугалась позвать на помощь, по этой причине она вырвалась и выбежала из автобуса на ближайшей остановке. Мать пострадавшей девочки обратилась в правоохранительные органы.

В этот день полицейские задержали 52-летнего гражданина Турции, который проживает в Твери. Мужчина нигде не работает, а на территории РФ находится незаконно. Проводится проверка.

Читайте также:

Два ребенка погибли в ДТП со школьным автобусом под Челябинском

Блогера Елену Блиновскую подозревают в нарушении домашнего ареста

В Турции выпустили мышей в McDonalds в знак протеста против Израиля
#проверка
#подросток
#помощь
#мать
#полицейские
#мужчина
#рф
Читайте нас в
Два ребенка погибли в ДТП со школьным автобусом под Челябинском
06 ноября 2023, 13:41

Фото: iStock/izzzy71

Два ребенка погибли при столкновении легкового автомобиля и школьного автобуса на трассе в Чебаркульском районе Челябинской области. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Отмечается, что в автобусе находились восемнадцать учащихся, которые возвращались домой из кинотеатра. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что автомобиль Mercedes, где находилась 33-летняя медсестра, скатился в Неву и утонул, пока её любовник курил недалеко от места ЧП.  Женщина и её любовник решили заняться любовью в автомобиле на берегу Невы. Мужчина вышел покурить, автомобиль начал скатываться в реку вместе с женщиной.Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте также:

В Петербурге Mercedes с беременной утонул в Неве, пока любовник курил

Блогера Елену Блиновскую подозревают в нарушении домашнего ареста

В Турции выпустили мышей в McDonalds в знак протеста против Израиля
#автомобиль
#чп
#женщина
#mercedes
#мужчина
#медсестра
Читайте нас в
В Санкт-Петербурге дебоширы залили перцовкой школьника, который не дал им денег
06 ноября 2023, 13:01

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Подростки в Московском районе Санкт-Петербурга брызнули в лицо из перцового баллончика ученику 6 класса после того, как он не отдал им деньги.
РЕН ТВ пишет, что школьник утром ждал автобус на улице Звездная. В это время к нему подошли два парня и потребовали деньги. 

«Получив отказ, они брызнули из перцового баллончика ему в лицо и скрылись», – сообщает источник.
Бабушка пострадавшего мальчика обратилась в полицию. Правоохранители составили их фотороботы. Нападавших разыскивают.

Ранее два наряда полиции вызвали в Красносельский район Санкт-Петербурга из-за агрессивного подростка. «78.ru» пишет, что чп случилось во дворах жилых домов на лице Маршала Захарова. Парень грубил прохожим, распылил перцовый баллончик в лицо детям, а также говорил полицейским, что имеет право делать всё, что хочет.

Читайте также:

В Подмосковье налётчики напали на дачника с пистолетом и ломом

В Красноярске задержали женщину, изрезавшую 16-летней девочке лицо

В Турции выпустили мышей в McDonalds в знак протеста против Израиля
#санкт-петербург
#новости
#подростки
Читайте нас в
Блогера Елену Блиновскую подозревают в нарушении домашнего ареста
06 ноября 2023, 12:27

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Блогера Елену Блиновскую подозревают в нарушении домашнего ареста. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что Блиновская уверяет, что всему виной система противовоздушной безопасности, которая глушит датчик отслеживания местоположения. Браслет, который находится на ноге у блогерши, держит связь с системой контроля. Если она покидает свой дом, то сотрудники ФСИН мгновенно получают уведомление об этом. Сообщается, что такие нарушения фиксировались несколько десятков раз. 

Сотрудники правоохранительных органов приезжали домой к Блиновской, однако нарушения не зарегистрировали. В это время блогерша находилась в месте исполнения меры пресечения, которое ей назначил суд. По результатам проверки, систем ПВО рядом с её домом не оказалось.

Напомним, что блогера Елену Блиновскую отправили под домашний арест по делу о неуплате налогов и отмывании денег. В период с 2019 по 2021 годы её налоговая задолженность дошла до отметки в более чем 918 миллионов рублей.

Читайте также:

Стали известны новые подробности по делу Блиновской

В Турции выпустили мышей в McDonalds в знак протеста против Израиля

Успех ждёт тех, кто умеет работать в команде: гороскоп для всех с 6 по 12 ноября
#арест
#дом
#гороскоп
#нарушения
#сотрудники
#фсин
Читайте нас в
В Красноярске задержали женщину, изрезавшую 16-летней девочке лицо
06 ноября 2023, 12:01

Фото: iStock/maxim4e4ek

Полиция установила личность и задержала женщину, которая напала на школьницу, отняла смартфон и изрезала ей лицо перочинным ножом.
Об этом пишет Telegram-канал «МВД 24». С заявлением в полицию обратились родители 16-летней школьница, которая шла из больницы через сквер Уютный. Неожиданно на неё набросилась незнакомая женщина и отобрала у неё телефон.

Девочка попыталась отнять смартфон, а женщина порезала ей лицо перочинным ножом. Школьница добежала до поликлиники. Там ей оказали первую помощь и вызвали полицию.

Через сутки женщину задержали. Ей оказалась ранее судимая 32-летняя жительница Красноярска. Возбуждено уголовно дело.

Читайте также:

В Турции выпустили мышей в McDonalds в знак протеста против Израиля

В Крыму в результате ДТП опрокинулся микроавтобус с 15 пассажирами

В Петербурге ищут мужчину, который приставал к девятилетней девочке в самолёте
#красноярский край
#школьники
#полиция
Читайте нас в
В Петербурге Mercedes с беременной утонул в Неве, пока любовник курил
06 ноября 2023, 11:40

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Автомобиль Mercedes, где находилась 33-летняя медсестра, скатился в Неву и утонул, пока её любовник курил недалеко от места ЧП.
РЕН ТВ пишет, что женщина и её любовник решили заняться любовью в автомобиле на берегу Невы. Мужчина вышел покурить, автомобиль начал скатываться в реку вместе с женщиной.

«Он пытался остановить машину, но не смог и сам выскочил из тонущего  Mercedes», – рассказал источник.
По предварительной версии, причиной трагедии стало то, что мужчина не поставил автомобиль на ручник. Оказалось, что утонувшая женщина была медсестрой в одной из детских поликлиник в Невском районе. До своего дня рождения погибшая не дожила 4 дня. 78.ru пишет, что женщина была беременна. 

Труп девушки извлекли из реки и направили в морг для установления точной причины смерти. Мужчина задержан и доставлен в отдел. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте также:

В Приморском крае рабочий погиб во время взрыва, возбуждено уголовное дело

В Серпухове при загадочных обстоятельствах умерла пятиклассница

В Краснодаре в одной из квартир нашли тела троих подростков
#санкт-петербург
#дтп
#авария
Читайте нас в
В Турции выпустили мышей в McDonalds в знак протеста против Израиля
Cumhuriyet: в Турции выпустили мышей в McDonalds в знак протеста против Израиля
06 ноября 2023, 10:49

Фото: iStock/andwill

Неизвестный принес коробку мышей в отделение ресторана быстрого питания McDonald's в Стамбуле в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает Cumhuriyet.
Сообщается, что во время освобождения мышей в ресторане быстрого питания мужчина прокричал: «ешьте не мясо мусульман, а этих мышей». Последствия инцидента для злоумышленника остаются неизвестными.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Армия Израиля сообщила о ликвидации командира спецопераций ХАМАС в Газе

ХАМАС заявило о готовности пойти на «полный компромисс» по обмену пленными

В Газе сообщили, что число погибших при ударах Израиля превысило 9000
#операция
#армия
#мясо
#министр
#мужчина
Читайте нас в
В Приморском крае рабочий погиб во время взрыва, возбуждено уголовное дело
06 ноября 2023, 10:15

Фото: iStock/Akintevs

Следователи возбудили уголовное дело после гибели иностранца во время взрыва неустановленного предмета во время работ по найму в пригороде Владивостока.
РИА новости пишет, что днём 3 ноября два иностранных гражданина, работавших по найму на придомовой территории частного дома на улице Верещагина во Владивостоке, неосторожно обращались с неустановленным предметом. Произошёл взрыв.

44-летний иностранец погиб на месте, другого доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после гибели троих подростков. Тела подростков 17 и 16 лет обнаружили в квартире на проспекте Чекистов. Подростков без сознания увидела родственница одного из подростков, она и сообщила в полицию.

Читайте также:

В Краснодаре в одной из квартир нашли тела троих подростков

В Серпухове при загадочных обстоятельствах умерла пятиклассница

В Красноярском крае трехлетний малыш умер, съев домашнюю котлету
#рабочие
#чп
#следователи
Читайте нас в
В Серпухове при загадочных обстоятельствах умерла пятиклассница
06 ноября 2023, 09:30

Фото: istocK/Soumen Hazra

У школьницы открылось сильное кровотечение из носа после семейного праздника, а спустя несколько часов она умерла.
Shot пишет, что 11-летней девочке диагностировали гайморит. В конце октября ученица 5 класса сходила на приём к врачу с симптомами ОРВИ. После осмотра её отправили к лору, который выписал уколы и промывание носа. Состояние девочки улучшилось.
 
В пятницу семья праздновала день рождения младшей дочери, ей исполнялся год. На праздник была приглашена одноклассница старшей дочери. После застолья девочки ушли вместе спать в комнату. Посреди ночи старшей сестре резко стало плохо: её начало тошнить, а утром из носа пошла кровь.
 
Ребёнка госпитализировали, но медики не смогли её спасти — около 12 часов дня девочка умерла. Точную причину смерти установит экспертиза. Пятиклассница росла в благополучной семье, хорошо училась в школе, занималась танцами и волейболом.

Читайте также:

В Красноярском крае 10-летняя девочка уронила айфон в ванну и умерла

Беременная актриса Прия умерла в 35 лет

В Москве во время операции на глаза умер пациент
#серпухов
#школьники
#дети
Читайте нас в
Достижения.рф