В Казани погиб мужчина, участвовавший в спортивном забеге

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37-летний мужчина погиб во время забега «Ночная Казань». Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что во время проведения соревнований мужчина почувствовал недомогание. Работающие на месте медицинские работники оказали первую помощь обратившемуся. Затем его отвезли в больницу, где он скончался.
Организаторы мероприятия выразили свои соболезнования и обещали помочь семье погибшего.
Каждый участник забега «Ночная Казань» перед началом соревнований должен предоставить медицинскую справку, которая покажет, допущен ли спортсмен до участия. Погибший также показал справку, которая разрешала ему приступить к старту.
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Организаторы мероприятия выразили свои соболезнования и обещали помочь семье погибшего.
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Анастасия Чинкова