В Казани пьяный мужчина взорвал гранату перед детьми

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В Казани органы порядка задержали мужчину, которые взорвал светошумовую гранату у подъезда дома прямо перед детьми.
Пьяный мужчина в военной форме начал беседовать с мальчиками, которые проходили мимо. Он показал ребятам, что у него есть настоящая граната, после чего предложил взорвать ее, но те оказались, несмотря на интерес. Информацию сообщают РИА Новости.
Мужчину пыталась отговорить девушка, находившаяся рядом. Но мужчина все равно вырвал чеку и бросил гранату в кусты. Прозвучал громкий взрыв, очевидцы испугались громкого шума. В ответ провокатор стал приносить извинения и объяснения, что граната якобы безопасная, так как она светошумовая.
Нарушителя порядка задержала полиция, как сообщают РИА Новости, на мужчину завели дело о хулиганстве.
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Мужчину пыталась отговорить девушка, находившаяся рядом. Но мужчина все равно вырвал чеку и бросил гранату в кусты. Прозвучал громкий взрыв, очевидцы испугались громкого шума. В ответ провокатор стал приносить извинения и объяснения, что граната якобы безопасная, так как она светошумовая.
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Алина Юрчак