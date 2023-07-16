В Казани собака напала на ребёнка, гулявшего во дворе

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В Казани собака искусала ребёнка на детской площадке. Об этом сообщают «Известия».
Инцидент произошёл в субботу, 15 июля, когда мать с шестилетним сыном гуляли во дворе. Собака напала на мальчика и искусала ему лицо.
Мальчика сразу же доставили в больницу. Сейчас он уже находится дома, его здоровью ничего не угрожает.
Также женщина уточнила, что напавшая собака не бездомная – её хозяйка живёт в соседнем доме.
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«Я услышала лай собаки и истошный крик ребенка своего. У него был шок, он закрыл кепочкой ранку, плакал и не смотрел перед собой. И побежал ко мне», — рассказала мать пострадавшего ребёнка.
Также женщина уточнила, что напавшая собака не бездомная – её хозяйка живёт в соседнем доме.
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Анастасия Чинкова