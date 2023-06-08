В Казани в аварии погибла рэп-исполнительница Альбина Сафарова

Фото: Фотобанк Московской области
Рэп-исполнительница Альбина Сафарова умерла в Казани в результате ДТП
«Вечерняя Казань» сообщает, что девушка вместе с бойфрендом ехала на мотоцикле в сторону микрорайона Дербышки. Им навстречу выехала легковушка, водитель которой хотел завернуть на заправку, но в бампер врезался мотоцикл. Альбина Сафарова находилась на пассажирском сиденье.
Сообщается, что водитель легкового автомобиля тоже нарушил правила ПДД: он ехал на заправку через двойную сплошную.
Предположительно, бойфренд Сафаровой не смог затормозить из-за того, что мотоцикл ехал на слишком высокой скорости.
Альбина Сафарова обрела известность в 2010-х. 7 лет назад певица впервые стала мамой.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти в аварии погибла мотоциклистка. «Фонтанка» пишет, что ДТП случилось вечером 13 мая недалеко от поселка Кирилловское Выборгского района. По словам очевидца, Mercedes, за рулём которого находился 91-летний водитель, совершал обгон по встречной полосе. Произошло столкновение с мотоциклом Yamaha.
Сообщается, что водитель легкового автомобиля тоже нарушил правила ПДД: он ехал на заправку через двойную сплошную.
Альбина Сафарова обрела известность в 2010-х. 7 лет назад певица впервые стала мамой.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти в аварии погибла мотоциклистка. «Фонтанка» пишет, что ДТП случилось вечером 13 мая недалеко от поселка Кирилловское Выборгского района. По словам очевидца, Mercedes, за рулём которого находился 91-летний водитель, совершал обгон по встречной полосе. Произошло столкновение с мотоциклом Yamaha.
Мария Фирсова