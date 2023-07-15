В Казани задержали футбольных фанатов, которые жгли фаеры в поезде

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
В Казани задержали 35 футбольных фанатов, которые жгли фаеры в вагоне поезда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по Республике Татарстан.
Также сообщается, что четыре болельщика ЦСКА были задержаны в Казани после конфликта с местными жителями.
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Анастасия Чинкова