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В Казани задержали футбольных фанатов, которые жгли фаеры в поезде

15 июля 2023, 13:23

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В Казани задержали 35 футбольных фанатов, которые жгли фаеры в вагоне поезда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по Республике Татарстан.

Сообщение в полицию поступило 14 июля, когда фанаты ехали из Нижнего Новгорода в Казань на матч Суперкубка России по футболу. По приезде их задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). При этом, на 28 фанатов составили протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1. КоАП РФ («Мелкое хулиганство).

Также сообщается, что четыре болельщика ЦСКА были задержаны в Казани после конфликта с местными жителями.

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#происшествие
#фанаты
#Казань
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Медведь загрыз девушку около танкодрома в Магадане
15 июля 2023, 12:46

Фото: istockphoto/JNevitt

Девушка погибла в результате нападения медведя в районе танкодрома в Магадане. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Сообщение о нападении зверя на девушку поступило в дежурную часть отдела полиции МВД по Магадану около 15:00 по местному времени. Прибывшие на место происшествия полицейские, сотрудники Росгвардии и полицейские обнаружили там бурого медведя и тело погибшей, передает ИА MagadanMedia. Было принято решение о ликвидации хищного животного, после чего медведя застрелили.

Это далеко не первый случай нападения медведей на людей в Магадане. В июне на окраине областного центра медведица несколько дней терроризировала местных жителей. Тогда погибли два человека, еще четверо были госпитализированы. Охотоведы застрелили медведицу, по вине которой погибли люди. 

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#Магадан
#медведь
#девушка
#хищник
#полиция
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Baza: Задержанного экс-полковника Михаила Полякова подозревают в вымогательстве
15 июля 2023, 12:11

Фото: iStock/Thomasaf

Экс-полковника ФСБ Михаила Полякова, задержанного в Москве, обвиняют в вымогательстве. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.
В пятницу, 14 июня, сотрудниками полиции был задержан экс-полковник ФСБ Михаил Поляков. По предварительным данным, он обвиняется в вымогательстве.

Также имеется информация, что Поляков является администратором Telegram-каналов «Силовики», «Кремлёвская прачка» и «Brief». Однако Baza утверждает, что корректнее назвать его причастным к управлению каналов «Кремлёвская прачка» и «Незыгарь».

В настоящее время Поляков проходит допрос, его процессуальный статус пока неизвестен.

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#арест
#полиция
#Москва
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Евгений Понасенков* рассказал о конфликте с директором юридической фирмы Олегом Дибровым
15 июля 2023, 11:43

Фото: iStock/mrohana

Учёный-историк Евгений Понасенков* подробно рассказал в эксклюзивном интервью SHOT о конфликте с директором юридической фирмы Олегом Дибровым, произошедшем в начале июня в районе Арбата.
«Дибров напал в состоянии крайнего алкогольного опьянения на меня и моего юриста. Преследовал, угрожал убить, размахивал айпадом, причём в сантиметре от моего лица, от лица моего юриста, не давал сделать ни одного шага. Помимо этой дичайшей агрессии, потому что он вёл себя как бешеная собака, я такого никогда не видел. Это первое в жизни нападение на меня», – сообщил Понасенков*.
По словам историка, Дибров инициировал падение, в результате которого попал в реанимацию. После трепанации черепа у 55-летнего Диброва развелась пневмония, которая привела к смерти, что, по мнению Понасенкова*, исходит исключительно из состояния сильного алкогольного опьянения, в котором находился нападавший.

*признан в России иностранным агентом

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#Дибров
#Понасенков
#Зарипов
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После ДТП с рейсовым автобусом и зерновозом есть погибшие и раненные
15 июля 2023, 10:14

Фото: iStock/conejota

Сегодня в 5:10 утра на автодороге Краснодар – Ейск в Брюховецком районе Краснодарского края произошла авария с участием рейсового автобуса «Тула – Анапа» и грузового автомобиля «МАН». В результате ДТП погибли два человека, ещё десять доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края.
По предварительным данным, водитель зерновоза не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение.

«В момент происшествия в салоне общественного транспорта находился 41 человек. В результате ДТП двое пассажиров погибли, десять госпитализированы с различными травмами», – сообщил начальник пресс-службы краевого главка полиции Александр Рунов.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии уточняются. 

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#авария
#ДТП
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Fox: Джо Байден попытался укусить ребенка на встрече в Хельсинки
15 июля 2023, 06:39

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден перед своим отъездом из Финляндии попытался укусить за плечо маленькую девочку, но потерпел неудачу. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
Все произошло во время общения Байдена с сотрудниками американского посольства и их семьями в аэропорту Вантаан. На опубликованных кадрах видно, как президент США наклоняется к девочке и слегка кусает ее в плечо. Девочка испугалась и отвернулась от президента, который в это время пытался поцеловать ее в голову.


Поведение американского президента вызвало массу гневных комментариев. Например, политический сатирик Тим Янг назвал действия Байдена «отвратительным педофилическим поведением», выразив недоумение по поводу того, зачем лидер США вообще полез к постороннему ребенку.

А сын предыдущего американского президента Дональд Трамп-младший вообще заявил, что нынешний хозяин Белого дома должен быть в доме престарелых, а не стоять во главе свободного мира.

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#Джо Байден
#дети
#Хельсинки
#происшествия
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Четверо иранских пограничников пострадали от взрыва мины на границе с Пакистаном
15 июля 2023, 04:49

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Четверо пограничников Ирана пострадали в результате взрыва мины недалеко от города Мирджаве в провинции Систан-Белуджистан у ирано-пакистанской границы, сообщило агентство Fars news со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Состояние трех из четырех пострадавших в результате теракта стабильное, в то время как четвертый раненый был доставлен в больницу в Захедане для лечения», — пишет издание.

До настоящего момента ответственность за это нападение никто не взял.

Как поясняет ТАСС, в провинции Систан и Белуджистан проживает народность белуджи, представители которой являются мусульманами-суннитами в отличие от шиитского большинства населения Ирана. Благодаря этому там действует ряд суннитских террористических группировок — таких, как «Джундалла» и «Джейш ан-Наср». Они регулярно устраивают вооруженные нападения на пограничников и мирных жителей на юго-востоке Ирана.

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#Иран
#Пакистан
#взрывы
#пограничники
#гибель людей
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В Волгограде на подростка упало дерево
14 июля 2023, 21:51

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Дзержинском районе Волгограда во дворе жилого дома на подростка упало дерево, ребенок госпитализирован и находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает комитет здравоохранения Волгоградской области, передает РИА Новости.
«Мальчик 2007 года рождения госпитализирован в травматологическое отделение больницы №7, состояние средней степени тяжести», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что администрация Дзержинского района проводит проверку в связи с происшествием в отношении управляющей компании, которая занимается обслуживанием территорию, на которой случилось ЧП.

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#дерево
#подросток
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Арестован бывший вице-губернатор Рязанской области Греков
14 июля 2023, 21:39

Фото: iStock/Rafa Jodar

Игорь Греков обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Shot пишет, что Греков является фигурантом дела о закупках медицинского оборудования, по которому ранее арестовали экс-сенатора от области Ирину Петину.
 
Греков занимал пост губернатора с 2017 по 2021 годы. При этом он скрыл погашенную судимость. В 2020 году во время прямой линии Владимира Путина рязанская журналистка просила для Грекова звание Героя России. Она рассказала, как он спас 7 человек во время пожара, но потом выяснилось, что он просто стоял возле очага возгорания.
 
Ирина Петина в те же годы занимала должность заместителя министра здравоохранения Рязанской области, после чего стала сенатором от региона.

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#Рязанская область
#Греков
#взятка
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в избиении пожилой пары в Петербурге
14 июля 2023, 21:17

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Мужчина, который избил пожилую семейную пару на заправке в центре Санкт-Петербурга, задержан во Владимирской области. Об этом сообщает региональный главк МВД РФ.
Сообщается, что 12 июля, в среду, на автозаправочной станции на Среднем проспекте Васильевского острова неизвестный избил пожилого мужчину 85 лет и его 86-летнюю жену, после чего преступник скрылся.

По данным ведомства, во Владимирской области был задержан подозреваемый 2002 года рождения в городе Вязники.

Уточняется, что нападавший признал вину. Подозреваемый рассказал, что между ним и пожилой парой случилась ссора, после которой он в состоянии алкогольно-наркотического опьянения избил их.

На мужчину возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.

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#Санкт-Петербург
#пожилая пара
#Владимирская область
#избиение
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