В Казани задержан террорист, пытавшийся поджечь полигон с военной техникой

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Задержан сторонник запрещённой в России террористический организации «Легион «Свобода России»*, который планировал поджечь военную технику на полигоне. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
0-летний мужчина арестован в Казани после обнаружения 17 бутылок с керосином около полигона Казанского высшего танкового командного училища, которые он спрятал там для совершения поджога.
Кроме того, в его доме найдены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, десять систем сброса для дрона и аккумуляторы для них и другое.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»).
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
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Кроме того, в его доме найдены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, десять систем сброса для дрона и аккумуляторы для них и другое.
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
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Анастасия Чинкова