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В Кемерово на пешеходном переходе насмерть сбили ребёнка

30 ноября 2023, 08:21
Фото: iStock/artolympic

Фото: iStock/artolympic

7-летний ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Кемерово.
ДТП случилось примерно в 07.30 (03.30 мск) на проспекте Шахтеров. 40-летний водитель автомобиля такси Datsun on-DO наехал на ребенка

«В результате семилетний мальчик от полученных травм скончался в машине скорой помощи», - пишет РИА Новости.

В данный момент полицейские работают на месте аварии. По результатам освидетельствования выяснилось, что водитель был трезв. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Ранее три человека, среди них двое детей, погибли в результате аварии на трассе в Кировской области. ДТП с участием легкового автомобиля случилось 26 ноября на 628 км автодороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь у деревни Осинцы Слободского района.


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#дтп
#авария
#происшествие
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Увеличилось число погибших россиян в хостеле в Алма-Ате
Двое россиян погибли в пожаре в алма-атинском в хостеле
30 ноября 2023, 08:51

Фото: istock / photovs

В Казахстане в Алма-Ате в пожаре задохнулись 13 человек, среди них двое россиян.
По данным Mash, среди погибших — двое российских студентов. 22-летний житель Якутии Герман Андреев и 22-летний Надир Абдусалямов из Татарстана. 

Пожар в подвальном помещении трëхэтажного здания на улице Ади Шарипова вспыхнул в 5:30 утра. Большинство постояльцев спали в это время. Люди не успели среагировать и вовремя эвакуироваться на улицу.

Всего на момент пожара в хостеле находились 72 человека. Причины ЧП выясняются. Место происшествия оцеплено.

Ранее два человека погибли во время мощного пожара в жилом доме в подмосковной Шатуре. Огонь охватил двухэтажное здание, которое находится в поселке Садовое. Утром на месте происшествия были обнаружены тела двух человек.

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#пожар
#казахстан
#россия
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Гражданин Таджикистана пытался убить главу отдела по вопросам миграции
30 ноября 2023, 08:43

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Мужчина задержан за поджог отдела полиции в Краснодарском крае.
Baza сообщает, что, по версии следствия, мужчина пытался убить главу отдела по вопросам миграции. Возгорание в отделе полиции в Апшеронске случилось утром 21 ноября. 

Примерно в 10 утра 68-летний гражданин Таджикистана зашёл в отдел полиции, облил растворителем архивные дела, а потом поджёг их. Огонь быстро потушили, но одному из полицейских потребовалась помощь врачей. Пострадавшим оказался старший оперативный дежурный. Он отравился продуктами горения. 

Следователи выяснили, что целью мужчины была глава отдела миграции Нелли Евсюкова. Мотивы выясняются. 

Последний раз гражданин Таджикистана обращался в ОВД 2 года назад. В 2021 году его правовое положение урегулировали как «лицо без гражданства». После этого с заявлением о выдаче разрешения мигрант в полицию не обращался. 

Возбуждено дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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#мигранты
#общество
#убийство
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В Красноярске пропала 15-летняя школьница, её разыскивают три дня
30 ноября 2023, 08:31

Фото: iStock/syahrir maulana

В Красноярске пропала 15-летняя школьница, об этом сообщили представители МВД по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, 28 ноября девочка отпросилась у мамы на ночёвку к подруге, та разрешила ей.

На следующий день матери позвонила учительница девочки и сказал, что её ребёнок так и не появился в школе. Взволнованная женщина поехала по адресу проживания подруги, к которой отпрашивалась ночевать её дочь. Бабушка подруги сказала ей, что пропавшей здесь вчера не было. 

Отмечается, что на протяжении всего этого времени женщина продолжала звонить дочери на мобильный, однако, та не поднимала трубку. 

В результате, мать всё же обратилась в полицию. Сейчас её разыскивают сотрудники правоохранительных органов и волонтёрские отряды.

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#мать
#краснодарский край
#волонтеры
#полиция
#поиски
#школьники
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При пожаре в хостеле в Алма-Ате погиб гражданин России
30 ноября 2023, 07:54

Фото: iStock/Soumen Hazra

В результате пожара, разгоревшегося в хостеле города Алма-Аты, погиб один гражданин России, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Смертоносный пожар разгорелся в половине шестого утра в хостеле на улице Ади Шарипова. Гостиница занимает подвальное помещение и первый этаж трёхэтажного дома.

В момент пожара в хостеле находились 72 человек, 59 из которых смогли покинуть здание самостоятельно.

По предварительной информации, в результате пожара погибли 13 человек. Предположительно, все они отравились продуктами горения. Ещё несколько постояльцев, которые смогли эвакуироваться, пострадали. Сейчас они находятся в больнице.

Как стало известно SHOT, среди погибших есть один гражданин РФ.

В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранители, причины возгорания устанавливаются.

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#пожар
#гостиница
#рф
#казахстан
#погибшие
#россияне
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При пожаре в хостеле в Алма-Ате погибли, предварительно, 13 человек
30 ноября 2023, 07:05

Фото: iStock/Distortion Media

Ночью 30 ноября в хостеле казахстанском Алма-Аты разгорелся пожар, об этом сообщили на сайте городского департамента по чрезвычайным ситуациям.
Информация о пожаре в хостеле на улице Ади Шарипова поступила в пожарный департамент поступила в 05:33 часов утра (02:33 по московскому времени).

Отмечается, что хостел располагается в подвальном помещении и на первом этаже трёхэтажного жилого дома. В момент возгорания в нём находились 72 человека, 59 из которых эвакуировались самостоятельно.

В 06:22 пожар был потушен. По предварительным данным, в результате возгорания погибли 13 человек, их личности сейчас устанавливаются. Предположительно, все они отравились угарным газом.

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#пожар
#казахстан
#погибшие
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Россия может претендовать на экстрадицию убийцы двух россиянок в Турции
Юрист Пантюшов: РФ может претендовать на экстрадицию убийцы россиянок в Турции
30 ноября 2023, 06:03

Фото: iStock/ilkaydede

Юрист Адвокатской палаты Москвы Олег Пантюшов прокомментировал дело об убийстве двух россиянок в Турции. По его словам, если иностранец совершил преступление против граждан РФ за рубежом, российская сторона имеет право требовать его выдачи. Об этом пишут «Известия».
«Согласно российскому уголовному законодательству, наказание за убийство двух и более лиц предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение», — цитирует издание слова специалиста.

Напоминаем, что 28 ноября турецкие полицейские обнаружили тела модели Ирины Двизовой и её дочери-подростка с огнестрельными ранениями. Родственники убитых подозревают в совершении преступления бывшего мужа модели Андрея Кушлевича.

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#убийство
#мвд
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#тела
#россия
#турция
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СК: Мужчина, совершивший двойное убийство под Воронежем, задержан спустя 20 лет
30 ноября 2023, 05:49

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, проживающего в Казани, который в 2003 году застрелил двух знакомых на пляже под Воронежем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление СК РФ по Воронежской области.
«Следствием установлено, что в августе 2003 года мужчина, находясь в автомобиле совместно с двумя знакомыми на территории центрального пляжа в поселке Боровое Воронежа, в ходе возникшей ссоры достал имевшийся при нем пистолет, произвёл выстрелы в товарищей и скрылся с места преступления», — проинформировали в следственном комитете.

Отмечается, что один из пострадавших скончался на месте, ему было 23 года. Другой 31-летний знакомый преступника умер в больнице на следующий день. Личность злоумышленника удалось установить.

«Но ввиду того, что нападавший скрылся от органов следствия, и установить его местонахождение на тот момент не представилось возможным, мужчине было заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск», — цитирует агентство сообщение СК.

Накануне правоохранители получили информацию о местонахождении разыскиваемого. В связи с этим следствие по уголовному делу возобновили. Следователи совместно с сотрудниками полиции задержали 46-летнего мужчину в Казани.

«По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При проведении следственных действий обвиняемый дал признательные показания, подтвердив, что в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в своих знакомых», — заключили в региональном СК.

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#мвд
#следователи
#розыск
#обвинение
#пистолет
#следствие
#мужчина
#убийство
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В Красноярске спустя 23 дня нашли отца и сына, пропавших во время охоты
СК: В Красноярске спустя 23 дня нашли отца и сына, пропавших во время охоты
30 ноября 2023, 05:34

Фото: iStock/serikbaib

В Красноярске спустя несколько недель поисков в Эвенкийском районе были найдены живыми двое мужчин, которые ранее ушли на охоту. Об этом региональное УМВД сообщает в Телеграм-канале.
Уточняется, что мужчина вместе с 16-летним сыном отправились на охоту 2 ноября, их отвезли к охотничьему участку на реке Ямбукан.

Последний раз мужчина и подросток выходили на связь 6 ноября. Родственники 25 ноября заявили о пропаже охотников, которые так и не вернулись домой. На место происшествия выдвинулись МЧС и полиция.

Когда правоохранители добрались до охотничьих угодий, выяснилось, что в сторону лесной избушки уходят следы от бурана. Спасатели решили проследовать дальше, но поискам мешали суровые погодные условия.

В результате с охотником и его сыном получилось связаться по спутниковому телефону.

«Их жизни и здоровью ничего не угрожает! Не могли выходить на связь из-за поломки телефона. В ближайшее время все будут дома!», — говорится в публикации.

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#полиция
#спасатели
#подросток
#мвд
#мчс
#мужчина
#происшествия
#охотники
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ТАСС: Во время пожара в хостеле Алма-Аты погибло 13 человек
30 ноября 2023, 05:31

Фото: iStock/Distortion_Media

При пожаре в хостеле Алма-Аты погибло 13 человек. Об этом 30 ноября пишет ТАСС со ссылкой на сообщение городского департамента «южной столицы» и крупнейшего города Казахстана по чрезвычайным ситуациям.
Предварительно, в здании находилось 72 человека. Общая площадь пожара составляла 30 квадратных метров, сейчас возгорание на них уже ликвидировано.

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#казахстан
#пожар
#смерть
#погибшие
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